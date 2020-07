Astra, răspuns prompt după ce U Craiova a cerut câştigarea meciului la “masa verde”: “Nu există aşa ceva! Ei nu au vrut să joace meciul cu noi mai devreme”

Partida dintre Astra Giurgiu și Universitatea Craiova nu se mai joacă nici astăzi, 31 iulie, după ce au fost descoperite alte patru cazuri de coronavirus în formația lui Bogdan Andone.

Claudiu Popa, avocatul Astrei Giurgiu, susține că echipa nu are cum să piardă cu 3-0 la „masa verde”, pentru că nu este regulamentară o astfel de decizie.

De cealaltă parte, Craiova cere câștigarea meciului cu 3-0 la masa verde, prin vocea lui Sorin Cârțu, președintele oltenilor.

UPDATE, 31 iulie, ora 18:34 / Dani Coman, președintele Astrei, a vorbit și el despre situația de la Giurgiu: „Campionatul ăsta e compromis și trebuie să vedem ce putem face din sezonul viitor.

Este o sitiație dificilă, LPF nu a putut programa meciul altcândva, noi așteptăm DSP-ul să ne ofere mai multe decizii. Din păcate, nu cred că mai există date de disputare și meciul va rămâne nejucat până la 3 august.

În ROAF nu e reglementat să pierdem cu 3-0, nu există posibilitatea ca Astra să piardă, singura decizie ar trebui să fie luată de Comitetul Executiv.

Acest joc trebuia disputat de săptămâna trecută și nu s-a putut juca meciul din cauza Craiovei, nu dau vina pe ei, pentru că e o situație de forță majoră.

Craiova a cerut ca meciul să fie câștigat de ei cu 3-0, ceea ce noi nu am făcut. Noi am vrut să fie totul pe teren și campioana să fie desemnată pe teren, nu la masa verde cum probabil vor ei.

Vedem ce se va întâmpla, situația crează un discomfort. Nu e o culpă a cuiva pentru ce se întâmplă. Crepulja nu a ieșit decât la o terasă și la benzinări. David Lazar e băiat credincios, e familist, cuminte și tot a fost depistat pozitiv.

Ieri s-a plătit un salariu, săptămâna viitoare se va plăti un alt salariu, azi jucătorii ar fi avut o primă substanțială din partea domnului Niculae.

LPF a plătit testele noastre, nu Craiova. Am avut ieri la Adunarea Generală o discuție cu reprezentanții LPF-ului și eu sub formă de glumă am zis că plătesc ei un test și noi un test, iar ei au zis bine să facem așa.

Noi am plătit testul de ieri, iar LPF-ul azi.

Rezultatele au fost comune și mai sunt câteva teste neconcludente, din păcate și de la echipa a doua sunt doi jucători pozitivi și mai sunt încă doi cu rezultate neconcludente”.

Răspunsul prompt al Astrei după ce Craiova a cerut câștigarea meciului la „masa verde”

Astra Giurgiu a oferit un răspuns prin vocea lui Claudiu Popa, avocatul clubului, care susține că formația nu poate pierde meciul cu 3-0 la „masa verde”:

„Nu există așa ceva din punct de vedere regulamentar, așa că nu putem pierde cu 3-0 meciul. Ni s-a cerut un alt punct de vedere azi, iar noi vrem să se declare partida la egalitate.

Văd că Craiova vrea să se uite în curtea altor cluburi în ceea ce se petrece. Am mai văzut și alte declarații ale domnului Cârțu, care pozează în victimă”.

„La noi nu e un focar cum spune domnul Cârțu, nu facem aprecieri subiective și personale.

Craiova nu a vrut să joace partida cu noi mai devreme, meciul a fost amânat prima dată la cererea Craiovei”, a mai spus Claudiu Popa.

„Toți jucătorii Astrei au respectat regulile”

Claudiu Popa a continuat și a declarat că jucătorii Astrei au respectat toate regulile: „Noi nu încercăm să inculpabilizăm pe nimeni. Din punctul meu de vedere, toți jucătorii Astrei au respectat regulile.

Fotbalul pierde dacă meciul nu se joacă. Fiecare meci care nu s-a putut disputa să se dea trei puncte pentru echipa care a câștigat, iar un punct pentru cei care au pierdut”.

„Noi încercăm să facem tot posibilul pentru a se juca meciurile”, a mai spus Caludiu Popa la TV DigiSport.

De cealaltă parte, Sorin Cârțu a declarat că singura variantă logică e ca meciul să se termine 3-0 pentru olteni la „masa verde”.