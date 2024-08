Astrid Selmani, detalii despre scandalul cu Neil Lennon de la Rapid – Dinamo 1-1: ”A țipat, am țipat și eu înapoi”

În repriza secundă, la scurt timp după ce giuleștenii au deschis scorul scorul, în care au fost implicați majoritatea jucătorilor celor două echipe.

De la ce a pornit scandalul dintre Astrid Selmani și Neil Lennon din Rapid – Dinamo 1-1

În meleul creat la respectiva fază din meciul Rapid – Dinamo 1-1, din etapa a 6-a din SuperLiga, Astrid Selmani și Neil Lennon și-au aruncat cuvinte grele, dar atacantul ”câinilor” a ținut să precizeze că cei doi s-au împăcat în final.

ADVERTISEMENT

”Arbitrul a avut o prestație bună. (n.r. – despre conflictul cu Lennon) A țipat, am țipat și eu înapoi. I-am întins mâna după meci, i-am arătat respectul cuvenit. E un drum lung, dar bineînțeles că vrem în play-off.

Și ei au avut ocazii, dar ale noastre au fost mai mari, chiar eu am avut una. A fost penalty clar la mine, chiar dacă fundașul lor a spus că s-a dat ușor. Mă simt în formă, mă simt bine și de aceea am executat eu.

ADVERTISEMENT

Ei ne-au dominat în startul reprizei secunde, dar noi am avut puterea să revenim. Am alergat mult pentru echipă, am venit mult și în apărare. A fost o atmosferă uimitoare, a fost o luptă frumoasă. Va fi o atmosferă extraordinară și la meciul următor cu Craiova”, a declarat Selmani.

Ahmed Bani visează la play-off

Mijlocașul Ahmed Bani s-a arătat mulțumit cu , consideră că Dinamo este pe un drum bun și este normal ca jucătorii să se gândească la faptul că pot ajunge în play-off.

ADVERTISEMENT

”Oarecum mulțumiți, ocazii au avut și ei, dar și noi. Este un derby, e normal să se încingă spiritele. Nu am făcut nimic la acele meleu, doar am încercat să-o despart. Știam că au jucători de calitate, i-am analizat și am încercat să ne facem treaba.

Arătăm destul de bine, suntem pe un drum ascendent și sperăm să o ținem tot așa. Sperăm la play-off, dar trebuie să o luăm meci cu meci. Am avut un joc solid”, a spus Ahmed Bani, după derby-ul cu Rapid.

ADVERTISEMENT

În urma acestei remize, Dinamo a urcat pe ultima treaptă a podiumului în clasamentul din SuperLiga, cu 9 puncte, în timp ce Rapid a rămas fără victorie în actualul sezon și este pe locul 11, cu 5 puncte.

Astrit Selmani, interviu după golul marcat în meciul Rapid - Dinamo 1-1