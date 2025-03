Astrit Selmani a spus totul! De ce a ales să plece de la Dinamo: „Uneori semnezi, alteori nu. Toți fotbaliștii vor asta”

Astrit Selmani este cel mai bun marcator al lui Dinamo în actualul sezon al SuperLigii României, dar atacantul kosovar va pleca gratis în vară, după ce a refuzat prelungirea contractului. FANATIK .

Astrit Selmani: „Nu există resentimente, joc cu inima pentru Dinamo pe teren”

Cu 11 goluri și 6 pase decisive în acest sezon pentru Dinamo, Astrit Selmani va juca sub comanda lui Zeljko Kopic până la vară. Atacantul în vârstă de 27 de ani , mult peste cel propus de club.

El a fost titular aseară și și a pasat decisiv la una dintre cele două reușite ale „câinilor”. După meci, acesta a explicat pe larg motivele pentru care a ales să o părăsească pe Dinamo la finalul acestui sezon.

„Am avut discuţii înainte de a ajunge aici, înaintea acestei săptămâni, în privinţa felului meu de a juca, de a mă ajuta să-mi recapăt încrederea şi să joc fotbal. Am vorbit cu Andrei (n.r. – Nicolescu), cu toată lumea şi ştiau că ambiţia mea e mereu să văd ce oportunităţi am, să joc fotbal în ligi de top.

Am avut discuţii constructive, dar ştiau visul meu şi… Nu există resentimente, joc cu inima pentru Dinamo pe teren, nu contează dacă mai am o lună sau trei de contract. Eu vin dacă mă vor înapoi, îi respect, dar ăsta e fotbalul. Uneori semnezi, alteori nu”.

Astrit Selmani: „În România, doar la Dinamo voi juca”

„Toţi fotbaliştii vor să joace în competiţiile europene, dar ei lucrează la acest lucru. Acum, Dinamo e la nivel de top ca facilităţi, management şi va creşte. Nu am dubii că va fi bine cu Kopic în frunte, că a semnat pe trei ani. Oamenii poate nu au crezut, dar a făcut fotbalişti buni.

Toată lumea a vorbit frumos despre mine, joc cu inima, nu mă afectează şi nu am resentimente. Am jucat două meciuri şi nu am făcut-o pe poziţia mea. Poate alţii s-ar fi plâns, dar eu accept planul antrenorului. Sunt fotbalist de echipă. În România, doar la Dinamo voi juca”, a declarat Astrit Selmani, potrivit .

