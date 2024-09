în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 11 din SuperLiga României, dar rezultatul a adus dezamăgire în tabăra dinamoviștilor, care au condus cu 2-0 partida.

Astrit Selmani, dezamăgit după ce Dinamo a ratat victoria cu FC Botoșani: „Este inacceptabil!”

Dinamo și Botoșani s-au întâlnit vineri pe stadionul Arcul de Triumf, iar partida s-a disputat pe un gazon aflat într-o stare avansată de degradare. Băieții lui au spart gheața prin Selmani, care a profitat de o eroare a lui Pap, iar în repriza a doua, la capătul unui contraatac.

Meciul părea să se îndrepte către o nouă victorie pe teren propriu a „câinilor”, însă finalul a fost unul neașteptat. Moldovenii au redus repede din diferență, iar apoi Golubovic a comis o eroare și a faultat un jucător al oaspeților. Centralul a acordat lovitură de la 11 metri, iar Florescu a restabilit egalitatea de la punctul cu var.

Mai mult decât atât, Dinamo a rămas și în inferioritate numerică pe final după eliminarea lui Opruț. Selmani a dovedit încă o dată că este în mare formă, dar vârful a comis un faul în prima repriză și a văzut cartonașul galben. Asta înseamnă că atacantul este suspendat pentru meciul de campionat cu Farul.

Fotbalistul lui Dinamo a fost foarte dezamăgit la flash-interviu și a transmis că echipa sa nu ar fi trebuit să rateze victoria.

„Nu se poate întâmpla așa ceva pe teren propriu. Să conduci cu 2-0 și să primești două goluri, este inacceptabil. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am fost pe teren și nu am văzut golurile, totul s-a întâmplat foarte repede. Nu este un punct câștigat, pentru că noi am pierdut două puncte azi. Nu este în regulă să te relaxezi așa, campionatul acesta este prea echilibrat..

Ești întotdeauna fericit când marchezi, dar astăzi aveam nevoie de 3 puncte. Golul meu nu prea contează. Cel mai pozitiv lucru de astăzi este că Dennis s-a întors și că a marcat. Avem nevoie de el și de toți ceilalți jucători. Sunt fericit pentru el. A fost doar noroc (n.r. la golul lui Selmani). Am văzut portarul că iese și m-am poziționat bine, doar mă rugam ca mingea să treacă pe sub bară. A fost un gol frumos, dar sunt dezamăgit.

Am alunecat pe teren, gazonul este foarte prost. Din păcate, am încasat acel cartonaș galben, deci sunt dezamăgit și de mine, pentru că voiam să fiu alături de echipă săptămâna viitoare. Așa cum am spus, îl avem pe Dennis înapoi în echipă și avem nevoie de cele trei puncte în meciul următor.

Suntem pe podium, este un lucru bun, dar încă o dată, să joci cu Botoșani acasă, să ai 2-0, cu tot respectul pentru ei, să ai 20 de minute la dispoziție să te aperi, păi o faci. Nu știu ce le-a transmis antrenorul colegilor, am venit direct aici. Mâine vom analiza. Toți jucătorii sunt supărați, dezamăgiți.

Este un sezon nou, un Dinamo nou, noi jucători, o nouă echipă, staff nou. Jocul ăsta nu-mi aduce aminte de sezonul trecut, dar ne învață să fim modești. Urmează meciuri tari, știu că au o echipă bună (n.r. FCSB), dar nu am urmărit multe meciuri de-ale lor să văd cum joacă. Deocamdată, ne concentrăm pe următorul meci. Pentru fani este entuziasmant. Am auzit că se va juca pe un alt stadion, deci, suporteri mai mulți”, a declarat Selmani.

Dennis Politic, mesaj războinic pentru FCSB după Dinamo – FC Botoșani 2-2: „Suntem favoriți!”

Dennis Politic a vorbit despre remiza cu FC Botoșani, fiind supărat pentru că echipa sa a pierdut victoria: „Am pierdut două puncte astăzi. La 2-0 trebuia să ţinem de minge. Golurile au venit din greşeli personale, trebuia să gestionăm mai bine.

Mergem la Constanţa să luăm cele 3 puncte. Mă bucur că am dat gol, sunt supărat că am făcut egal”.

Totodată, Dennis Politic a vorbit și despre meciul cu FCSB din Cupa României Betano, fiind încrezător înaintea duelului contra campioanei României: „Dacă ne uităm în clasament și la forma pe care o avem, chiar suntem favoriți!”

