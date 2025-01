Astrit Selmani nu a semnat cu Dinamo! Anunțul îngrijorător al atacantului pentru fani: „Nu sunt nici măcar aproape”

Astrit Selmani, are un sezon foarte bun la echipa bucureșteană. Contractul său expiră în vara acestui an, iar vârful a anunțat ce urmează pentru el.

Ce se întâmplă cu Astrit Selmani la Dinamo

Cu 9 goluri și 5 pase decisive în 19 meciuri în campionat în acest sezon, Astrit Selmani a contribuit din plin la ascensiunea lui Dinamo. Recent, „câinii” l-au mai adus în atac și pe astfel că va exista clar concurență.

Kosovarul Selmani a vorbit din cantonamentul echipei despre viitorul său. Acesta a dezvăluit în ce stadiu se află negocierile cu conducerea echipei, având ulterior și un mesaj pentru suporterii dinamoviști.

„Acum nu mai discutăm aşa mult!”

„Mă simt foarte bine, sunt fericit aici. Am doar lucruri bune de spus, am o experienţă bună în România. Nu e un miracol, jucăm un fotbal bun. Jucăm foarte bine, dar sigur, nu se aştepta nimeni. Dar noi am jucat bine, avem nevoie să ne păstrăm calmul.

Nu am semnat nimic. Discutăm, dar nu s-a semnat nimic. Nu sunt nici măcar aproape de a semna. Acum nu mai discutăm aşa mult. ( E posibil să continui aici) Da, sigur! Sper să câştigăm titlul, visăm la asta, e bine să visăm.

„Nu am fi aici dacă nu ar fi fost ei!”

(Mesaj pentru fanii lui Dinamo) Să ne susţină în continuare, avem nevoie de ei. Nu am fi aici dacă nu ar fi fost ei. Avem nevoie de suportul lor”, a spus Astrit Selmani pentru

Ce spunea atacantul despre situația sa în România în urma meciului tensionant al „tricolorilor” cu Kosovo

Meciul România – Kosovo din Liga Națiunilor va rămâne mereu o amintire neplăcută din cauza evenimentelor scandaloase petrecute pe final. Oaspeții au părăsit terenul și au abandonat total partida, iar UEFA a decis în final ca România să câștige cu 3-0 la masa verde.

acesta mărturisind că: „Nu a fost nicio schimbare pentru mine. Simt şi mai multă iubire de la oamenii care mă înconjoară.

Mă bucur de viaţa mea aici, dacă nu aş face-o nu aş performa. Toată lumea se comportă foarte frumos cu mine şi familia mea”, a spus fotbalistul pentru FANATIK.