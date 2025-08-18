News

Atac aerian în orașul ucrainean Harkov. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil de doi ani. Video

Un atac aerian a avut loc în orașul Harkov din Ucraina, iar trei persoane au fost ucise. Printre victime se numără și un copil de doi ani
Andreea Stanaringa
18.08.2025 | 10:14
Un atac aerian a avut loc la Harkov. Sursa foto: Capturi X/Colaj Fanatik

Noaptea trecută, un atac cu rachete balistice a avut loc în Harkov, dar și unul cu drone luni dimineață, în urma cărora au fost rănite mai multe persoane, iar trei au fost ucise, printre care și un copil de doi ani, într-o zonă rezidențială din oraș.

Un atac aerian a avut loc în Harkov: trei persoane ucise, printre care și un copil

Oleh Sinehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a făcut anunțul pe Telegram, menționând că numărul răniților “crește continuu”. Inițial, acesta a anunțat că alte 17 persoane au fost rănite, în afară de cele trei decedate.

Atacul a avut loc în timp ce SUA presează Ucraina să încheie un acord pentru încetarea războiului cu Rusia. Potrivit primarului Ihor Terekhov, printre persoanele rănite în cele două atacuri se numără și copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, scrie Reuters.

“O femeie tocmai a fost salvată de sub dărâmături: este în viață”, a scris Terekhov luni dimineață. Acesta a avertizat că este posibil să fie mai multe persoane sub dărâmături.

Harkov este al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, aflat în nord-estul țării, aproape de granița cu Rusia. Încă de la începutul invaziei lansate de Moscova, în februarie 2022, orașul a fost atacat de mai multe ori cu drone și rachete rusești.

În urma atacului anterior cu rachete balistice, au fost sparte aproximativ 1.000 de ferestre, după cum a mai spus guvernatorul Sinehubov. Unii dintre locuitori au fost evacuați.

Pentru sursa citată, martorii au declarat că au văzut medici care le acordau locuitorilor îngrijiri pe stradă. Au văzut inclusiv salvatori care evaluau pagubele din clădirile rezidențiale.

Totodată, două persoane au fost rănite în atacurile Rusiei asupra regiunii adiacente Sumî. Au fost avariate cel puțin 12 case, dar și o instituție de învățământ.

Zelenski se va întâlni cu Trump la Washington

Atacurile au venit la doar două zile de la summitul Donald Trump – Vladimir Puti, din Alaska. Astăzi, 18 august, președintele SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, iar discuțiile vor fi bilaterale.

Ulterior, Donald Trump se va întâlni cu mai mulți lideri europeni. Delegația este compusă inclusiv de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

“Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac.

Sau când Ucraina a primit aşa-numitele ‘garanţii de securitate’ în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022.”, este mesajul transmis de Zelenski luni dimineață, la scurt timp după ce a ajuns la Washington.

