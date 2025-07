Video. Atac armat brutal într-o biserică din SUA. Două femei au fost ucise și mai mulți bărbați răniți. Atacatorul a fost lichidat

Atac armat brutal într-o biserică din SUA. Un individ înarmat a dat buzna într-o biserică din Kentucky și a deschis focul. A ucis două femei, a rănit grav doi bărbați și a împușcat și un polițist înainte de a fi prins și lichidat de forțele de ordine.

Totul s-a întâmplat duminică, la Biserica Baptistă Richmond Road din Lexington, în jurul orei locale 11:30, în apropierea aeroportului Blue Grass, din comitatul Fayette.

Potrivit șefului poliției din Lexington, Lawrence Weathers, care a făcut declarații în cadrul unei conferințe de presă, care l-a oprit în trafic. Omul legii a fost transportat la spital și se află în stare stabilă, informează , citând autoritățile locale.

Ulterior, individul înarmat a furat o mașină și s-a deplasat la Biserica Baptistă Richmond Road, unde a început să tragă asupra celor prezenți. Două femei au murit sub tirul bărbatului, dar și alți doi bărbați au fost răniți. Unul dintre ei se află în stare critică, la spital.

Drone footage from Old Richmond Road Lexington, KY USA where a shooting took place early Sunday.

