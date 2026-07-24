Atac armat după un meci de fotbal! Un suporter argentinian a fost împușcat!

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Episod șocant în America Latină. Un autobuz cu suporteri ai formației argentiniene Tigre a fost atacat cu focuri de armă în Montevideo, după victoria cu 3-0 obținută pe terenul lui Nacional, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală din Copa Sudamericana. Cel puțin un fan a fost rănit în urma atacului.

Scene de coșmar după un meci din Copa Sudamericana! Autobuz cu suporteri atacat cu focuri de armă

La meci au asistat aproximativ 2.000 de suporteri ai lui Tigre, pentru a-și susține echipa. La scurt timp după plecarea din apropierea stadionului Gran Parque Central, unul dintre autocarele în care se aflau fanii a fost atacat. Potrivit presei din America de Sud, asupra vehiculului s-au tras aproximativ zece focuri de armă, iar un glonț a lovit un suporter în braț.

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Pe rețelele de socializare au apărut imagini șocante. Geamurile autobuzului au fost făcute țăndări, iar pe podea se putea vedea sânge. Fanul împușcat în braț a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital, unde a primit îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost vizitat de președintele clubului Tigre, care a anunțat că starea suporterului este stabilă.

Argentina Club Atletico Tigre's bus was attacked by unknown assailants after winning against Nacional. The attackers reportedly carried weapons when they attacked the Atletico Tigre bus. — Football Fans Stuff (@officialffsnews)

Au scăpat ca prin minune!

a reacționat imediat printr-un comunicat oficial, în care a condamnat „cu cea mai mare fermitate” atacul asupra propriilor suporteri. Conducerea a precizat că a activat toate măsurile necesare pentru protejarea fanilor.

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„Club Atlético Tigre condamnă cu cea mai mare fermitate actele extrem de grave de violență îndreptate împotriva membrilor și suporterilor noștri în timpul deplasării de întoarcere din Montevideo, după meciul disputat cu Club Nacional de Uruguay.

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În urma acestor evenimente regretabile, clubul a activat măsurile de urgență necesare pentru a garanta siguranța tuturor persoanelor afectate. În primele ore ale dimineții, grupul care călătorea cu autocarele a ajuns la Buenos Aires. Clubul informează, de asemenea, că unul dintre suporterii răniți în timpul incidentului a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la un spital din Montevideo.

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După ce a primit tratamentul necesar, acesta a rămas cazat la hotelul în care se afla delegația clubului. Suporterul a fost însoțit permanent de reprezentanții instituției, care au păstrat legătura cu echipa medicală și au urmărit evoluția stării sale de sănătate. În cursul dimineții, după ce medicii au confirmat că starea sa evoluează favorabil, clubul a organizat transportul acestuia înapoi la Buenos Aires”, se arată în comunicatul emis de club.