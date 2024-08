Atac armat în centrul Londrei: o fetiță de 11 ani și o femeie de 34 de ani, înjunghiate. ”A fost ceva oribil”

Momente de teroare, luni, 12 august, chiar în centrul Londrei, acolo unde o fetiță de 11 ani și o femeie de 34 de ani au fost înjunghiate. Ce s-a întâmplat cu atacatorul.

Fetiță de 11 ani și femeie de 34 de ani, înjunghiate în centrul Londrei. Ce s-a întâmplat cu atacatorul

Incidentul din Anglia a fost raportat în jurul orei locale 11.36 (13.36 ora României). Fetița, de 11 ani, și cealaltă victimă, o femeie în vârstă de 34 de ani, au fost transportate la spital.

În primă fază, victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului. a Londrei, pe unde trec zilnic mii de localnici și de vizitatori.

Din informațiile oferite de presa britanică, nu aflăm cu exactitate starea victimelor. Poliția a anunțat că un bărbat a fost arestat și se află în custodia oamenilor legii. ”Nu credem că există alţi suspecți neidentificați“, a spus Poliția Metropolitană, conform .

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a declarat: ”Am fost chemați luni, 12 august, la ora 11.36, la un incident prin înjunghiere în Leicester Square.

Am trimis mai multe echipe la fața locului, inclusiv un echipaj de ambulanță, un paramedic și un ofițer. Am trimis și membri ai unității noastre de răspuns tactic. Am tratat un copil și un adult la fața locului. Apoi, i-am dus la un centru de traumă majoră”.

Martorii descriu evenimentul șocant de luni: ”A fost oribil. Nu am văzut niciodată așa ceva”

părea pornit să producă mult mai multe victime. Din fericire, el a fost oprit de un tânăr angajat la un restaurant din zonă.

Abdullah, un bărbat de 29 de ani a declarat că a intervenit pentru a-l opri pe atacator, care avea sânge pe față și pe piept: ”Am auzit un țipăt și am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. În momentul în care l-am văzut, am sărit pe el și l-am apucat de mână. L-am pus pe jos și am îndepărtat cuțitul de el”.

În ajutorul său au venit alți doi bărbați “A fost ceva oribil, să fiu sincer. Nu am mai văzut așa ceva până acum. Să faci asta unui copil, este oribil”, a spus Abdullah, conform .