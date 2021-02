Atac armat în Philadelphia. Opt persoane au fost împușcate

Cel puțin opt persoane au fost rănite, miercuri după-amiază, în urma unui incident armat produs în apropierea unei stații de transport în comun din Philadelphia, Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit unor surse citate de ABC News, toate victimele sunt de culoare și au vârste cuprinse între 17 și 71 de ani. De altfel, aceasta din urmă s-a ales cu răni grave și se află în stare critică la spital.

Circumstanțele în care s-a produs tragedia rămân, deocamdată, învăluite în mister. Oamenii legii au reținut o persoană, dar nu este clar în ce măsură are legătură cu incidentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Opt persoane de culoare au fost împușcate într-un atac armat din Philadelphia

„Ar putea să fie mai mulți atacatori, dar nu știm. Au fost găsite mai multe cartușe, încă încercăm să aflăm dacă au fost trase din aceeași armă.

Am reţinut o persoană şi am recuperat de la faţa locului două arme de foc. Încercăm să stabilim exact dacă respectiva persoană are vreo legătură cu împuşcăturile”, a declarat un ofițer de poliție, la scurt timp după atac.

ADVERTISEMENT

Toate victimele, persoane de culoare, cu vârste cuprinse între 17 şi 71 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital. Potrivit sursei citate, una dintre ele, împușcată în stomac și ambele picioare, se află în stare critică.

„Atacul armat de astăzi din apropierea Centrului de transport Olney, în plină zi, este încă un alt exemplu tragic al epidemiei violente, revoltătoare și inacceptabile de violență a armelor care amenință viața și siguranța colegilor noștri din Philadelphia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Refuz să accept această situaţie ca pe ceva normal. Trebuie să ne ridicăm împreună vocile şi să luăm atitudine împotriva acestui act nefast de violenţă.

Oamenii au dreptul să meargă la serviciu, acasă şi prin oraş fără să se teamă că vor fi împuşcaţi şi poate chiar ucişi de focuri de armă lipsite de raţiune”, a transmis și primarul Jim Kenney.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numai puțin de cinci atacuri armate, soldate cu 7 morți, au avut loc săptămâna trecută în orașul Philadelphia. Potrivit autorităților, printre victime s-au numărat și doi tineri de 15 ani.