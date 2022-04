Atac armat în SUA. Cel puțin 6 morți și mai mulți răniți în Sacramento

Un nou atac armat a fost raportat peste ocean. Mai mulți oameni au murit sau au fost răniți în California, în urma unor focuri trase în centrul orașului Sacramento.

Poliția din California a anunțat că 6 persoane au murit și cel puțin alte 9 au fost rănite după mai multe trase în centrul orașului Sacramento.

”Poliţiştii au identificat cel puţin 15 victime într-un atac, dintre care şase au murit”, a precizat poliţia din Sacramento.

Departamentul de Poliție din Sacramento anunță că atacul armat a avut loc la primele ore ale zilei de duminică, notează .

Un videoclip postat pe Twitter arăta oameni alergând pe stradă, în timp ce zgomotul unor focuri de armă se aude în fundal. Se observă și multe ambulanțe care ajung la fața locului.

8 square blocks of Downtown Sacramento taped off after shooting leaving 6 dead and 10 hurt. Police responded to gunfire just after 2am. Perimeter will stay up for several hours while investigators scour street for evidence.

— stevelarge (@largesteven)