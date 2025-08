Atac armat în timpul unei petreceri din centrul orașului Los Angeles. Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Video

O petrecere din Los Angeles s-a sfârșit cu doi morți și șase răniți. O persoană în noaptea de duminică spre luni. Momentan, suspectul nu a fost identificat.

A fost panică într-un cartier din centrul orașului după ce o persoană a deschis focul în timpul unei petreceri. Autoritățile spun că în urma acestui incident două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite, conform .

Ofițerii de poliție au surprins, în seara de duminică o persoană, posibil înarmată, intrând la petrecere, însă aceasta a fost arestată la fața locului. Ulterior, la aproximativ două ore, oamenii legii au fost chemați după ce .

Un tânăr de aproximativ 25 de ani a fost găsit mort la fața locului. Celelalte șapte au fost duse la spital. Ulterior, o femeie, de aproape 50 de ani, și-a dat ultima suflare din cauza rănilor suferite.

„Această violență fără sens și pierderile de vieți omenești sunt devastatoare, iar cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere. Nu va exista nicio toleranță pentru violență în acest oraș.

Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile lor. Vom continua să lucrăm împreună pentru a menține siguranța orașului Los Angeles”, a declarat primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, potrivit sursei menționate.

O sursă din cadrul Poliției a confirmat pentru publicația menționată faptul că petrecerea a fost organizată de o bandă locală. În același timp, oamenii legii au găsit la fața locului cel puțin șase arme de foc, iar o femeie a fost arestată pentru deținerea uneia dintre ele.

Evenimentul a fost promovat pe rețelele de socializare fiind prezentat drept un „after-party Hard Summer”. Hard Summer este un festival de muzică tehno, care are loc la Hollywood Park.

