Sport

Atac armat într-un fan zone de la CM 2026. O persoană a fost ucisă

Eveniment șocant în timpul Campionatului Mondial 2026. O zonă dedicată fanilor a fost scena unui atac armat care s-a soldat cu un deces. Ce s-a întâmplat San Pedro Square din San Jose, California.
Mihai Dragomir
29.06.2026 | 10:55
Atac armat intrun fan zone de la CM 2026 O persoana a fost ucisa
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Atac armat într-un fan zone de la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Veste tristă din SUA chiar cu ocazia desfășurării Campionatului Mondial 2026. O persoană a fost ucisă și o alta grav rănită într-un atac armat care a avut loc duminică, 28 iunie, în San Jose, California. Ce s-a întâmplat, de fapt, în zona destinată adunării și recreării fanilor.

O persoană a fost ucisă la fan zone-ul de la Campionatul Mondial 2026

Ziua de duminică, 28 iunie, a consemnat un eveniment neplăcut în San Jose, California. Mai exact, lequipe.fr notează că un fan zone pentru CM 2026 a fost scena unui atac armat. În urma întâmplării tulburătoare, o persoană a fost ucisă iar o alta a fost grav rănită. Totul este și mai revoltător ținând cont de faptul că nu se disputa niciun meci în momentul respectiv.

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Majoritatea barurilor din zonă au fost închise în urma atacului armat. Autoritățile locale au declarat că „acest incident este investigat ca omor. Mai multe străzi din jur au fost închise”. Cinci meciuri de la turneul final au fost deja difuzate acolo, însă fără să se fi înregistrat vreun eveniment neplăcut de asemenea anvergură. Întâmplarea vine la scurtă vreme după ce, în apropierea zonei unde este cazată naționala Angliei, a avut loc un alt atac armat.

Anglia, cea mai bine păzită echipă națională în SUA

Anglia a venit la CM 2026 cu aspirații mari. Echipa lui Thomas Tuchel vrea să pună mâna pe marele trofeu, iar pentru a îndeplini visul unei întregi națiuni beneficiază de toate resursele necesare, de la un lot plin de jucători talentați, la protecție sportivă pe timpul șederii în în SUA. Contextul politic, marcat de implicarea americanilor în războiul din Orientul Mijlociu, a făcut ca tensiunea generală să conducă la măsuri înalte de pază și protecție.

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Naționala Albionului este protejată de trei inele de securitate la baza sa din SUA. „The Inn at Meadowbrook”, hotelul echipei, este înconjurat de un cordon alcătuit din bariere de beton și ecrane menite să blocheze lunetiștii. De asemenea, există și o zonă de apărare aeriană împotriva dronelor.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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