Atac armat într-un supermarket din SUA. Poliția vorbește despre ”cel puțin zece morți”

Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, inclusiv atacatorul, în atacul care a avut loc marți seara în jurul orei 22:00.

Potrivit , purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Chesapeake a anunțat că bilanțul victimelor este în desfășurare, astfel că cifrele ar putea fi mult mai tragice.

Apelul la 911 a fost făcut de mai mulți oameni care se aflau în magazin în acel moment și au auzit împușcăturile. La fața locului au ajuns imediat mai multe mașini de poliție, care au găsit la fața locului ”multe persoane ucise și rănite”.

Update on Walmart shooting:

– Night manager “snapped”, shot a lady in her head… killed employees in the break room, and then went to the grocery section and fired 10+ shots.

– Manager then killed himself.

– no official numbers yet.. at least 4 dead.

— Royal Intel 👑 (@RoyalIntel_)