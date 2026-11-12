Atac armat la doi pași de Casa Albă! Un mort și patru răniți într-o sală de sport. Final șocant pentru atacator

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Momente de groază într-o sală de fitness din Washington, aflată la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă! Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor aflate la antrenament, apoi a continuat să tragă în afara clădirii. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite. Atacatorul a fost găsit ulterior fără viață.

Atac armat într-o sală de fitness din Washington! Un mort și patru răniți

Incidentul s-a produs cu puțin înainte de ora locală 08:00, în cartierul Logan Circle, la centrul VIDA Fitness. Potrivit informațiilor furnizate de , atacatorul a început să tragă în interiorul sălii, unde se aflau aproximativ 50 de persoane. Un bărbat a fost împușcat mortal. Focurile de armă au continuat și în exteriorul clădirii. Anchetatorii susțin că individul a tras inclusiv asupra unor muncitori aflați peste drum.

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Bilanțul oficial anunțat de Jeffery Carroll, șeful interimar al Poliției Metropolitane din , indică cinci victime, fără a-l include pe atacator. Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost transportate la spital. Una dintre acestea se află în stare critică, în timp ce celelalte trei au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

Poliția l-a căutat pe atacator! Cum s-a încheiat intervenția forțelor de ordine

Imediat după primele împușcături, autoritățile americane au declanșat o operațiune de amploare pentru localizarea atacatorului. Zona a fost împânzită de polițiști, inclusiv de echipe speciale SWAT, iar mai multe străzi au fost închise circulației. Forțele de ordine au intervenit și pe acoperișul clădirii, în timp ce numeroase școli din apropiere au intrat în stare de alertă. La operațiune au participat inclusiv agenți FBI, ATF și Secret Service.

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Între timp, polițiștii au descoperit că individul se baricadase într-un apartament de la etajul șapte al clădirii de deasupra sălii de fitness. Negociatorii au reușit să stabilească legătura cu acesta și au discutat mai bine de o oră, însă suspectul a tras de două ori prin ușa apartamentului, în direcția agenților. Ulterior, bărbatul s-a împușcat, iar polițiștii au pătruns în locuință și l-au găsit grav rănit. Moartea atacatorului a fost confirmată ulterior de poliția americană. Anchetatorii au stabilit că acesta locuia, cel mai probabil, în imobil și era membru al sălii de fitness.

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Mărturii cutremurătoare din sala de fitness! Ce au povestit oamenii surprinși la antrenament

Unul dintre martorii tragediei a povestit că aproximativ 50 de persoane se aflau în sala de fitness în momentul primelor împușcături. Bărbatul a văzut cum una dintre victime s-a prăbușit la pământ, după ce a fost împușcată în zona gâtului. Un alt martor se afla pe banda de alergare când a auzit prima împușcătură. Inițial, a crezut că zgomotul fusese provocat de explozia unei mingi pentru exerciții, însă a observat apoi o persoană împușcată pe podea. Clienții au început să fugă, unii ascunzându-se în spatele jardinierelor din apropiere.