Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă persoane au fost rănite

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Naționala Angliei are baza pentru Campionatul Mondial de Fotbal stabilită în Kansas City, Missouri. La doar șase kilometri distanță, poliția a fost chemată de urgență în urma unor sesizări privind focuri de armă. Ce s-a întâmplat, de fapt, în jurul orei 4 dimineața și unde era echipa pregătită de Thomas Tuchel.

Atac armat lângă baza Angliei de la Campionatul Mondial

Naționala Angliei, finalistă la EURO 2020 și EURO 2024, este văzută una dintre favoritele specialiștilor la câștigarea Campionatul Mondial din această vară. Britanicii vor încerca să pună mâna pe titlul mondial după 60 de ani de la primul și singurul succes intercontinental, cel din 1966.

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Nici bine nu au ajuns englezii la complexul din Kansas City, Missouri, că deja s-a petrecut un incident în zonă. Potrivit , poliția a fost chemată de urgență sâmbătă dimineața în jurul orei 4, după ce s-au auzit împușcături în zonă. Jake Becchina, căpitanul Departamentului de Poliție din Kansas City, a transmis că trei femei adulte au ajuns la spital.

În urma incidentului, nouă adulți au fost împușcați în total și au fost duși cu toții la spitalele locale. Nu au apărut informații legate de răni grave, iar suspecții nu au fost prinși momentan. Patrulele de poliție cercetează zona, concomitent cu o anchetă care a fost deschisă.

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Unde se afla naționala Angliei în momentul atacului armat

Potrivit sursei menționate, incidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de sosirea Angliei în Kansas. Thomas Tuchel și elevii săi se aflau în Palm Beach, Florida, unde își desfășurau pregătirile finale pentru Cupa Mondială.

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Thomas Tuchel a recurs la un gest care nu s-a mai realizat în echipa Angliei din 2004. Mai exact, neamțul și-a schimbat complet echipa la pauză, englezii folosind 22 de jucători într-un meci pentru prima dată de atunci. La turneul final, Anglia face parte din grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama.