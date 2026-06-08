Sport

Atac armat lângă baza de antrenament și hotelul naționalei Angliei la Campionatul Mondial. Cel puțin nouă persoane au fost rănite

Baza echipei naționale a Angliei din Kansas City, Missouri se află în vecinătatea unui atac armat care s-a lăsat cu mai multe persoane rănite. Ce s-a întâmplat și unde erau jucătorii lui Thomas Tuchel.
Mihai Dragomir
08.06.2026 | 06:40
Atac armat langa baza de antrenament si hotelul nationalei Angliei la Campionatul Mondial Cel putin noua persoane au fost ranite
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Caz șocant în vecinătatea bazei naționalei Angliei din SUA. Atac armat la 4 dimineața. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala Angliei are baza pentru Campionatul Mondial de Fotbal stabilită în Kansas City, Missouri. La doar șase kilometri distanță, poliția a fost chemată de urgență în urma unor sesizări privind focuri de armă. Ce s-a întâmplat, de fapt, în jurul orei 4 dimineața și unde era echipa pregătită de Thomas Tuchel.

Atac armat lângă baza Angliei de la Campionatul Mondial

Naționala Angliei, finalistă la EURO 2020 și EURO 2024, este văzută una dintre favoritele specialiștilor la câștigarea Campionatul Mondial din această vară. Britanicii vor încerca să pună mâna pe titlul mondial după 60 de ani de la primul și singurul succes intercontinental, cel din 1966. Echipa lui Thomas Tuchel va beneficia în SUA de protecție sporită la baza unde este cazată.

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Nici bine nu au ajuns englezii la complexul din Kansas City, Missouri, că deja s-a petrecut un incident în zonă. Potrivit TheSun, poliția a fost chemată de urgență sâmbătă dimineața în jurul orei 4, după ce s-au auzit împușcături în zonă. Jake Becchina, căpitanul Departamentului de Poliție din Kansas City, a transmis că trei femei adulte au ajuns la spital.

În urma incidentului, nouă adulți au fost împușcați în total și au fost duși cu toții la spitalele locale. Nu au apărut informații legate de răni grave, iar suspecții nu au fost prinși momentan. Patrulele de poliție cercetează zona, concomitent cu o anchetă care a fost deschisă.

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Unde se afla naționala Angliei în momentul atacului armat

Potrivit sursei menționate, incidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de sosirea Angliei în Kansas. Thomas Tuchel și elevii săi se aflau în Palm Beach, Florida, unde își desfășurau pregătirile finale pentru Cupa Mondială. „Three Lions” s-a încălzit cu un amical contra naționalei din Noua Zeelandă, câștigat cu 1-0 grație lui Harry Kane.

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Thomas Tuchel a recurs la un gest care nu s-a mai realizat în echipa Angliei din 2004. Mai exact, neamțul și-a schimbat complet echipa la pauză, englezii folosind 22 de jucători într-un meci pentru prima dată de atunci. La turneul final, Anglia face parte din grupa L, alături de Croația, Ghana și Panama.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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