Atac armat la Universitatea Heidelberg din Germania. Cel puțin un mort și mai mulți răniți

Un bărbat a deschis focul luni, 24 ianuarie, la o universitate din sud-vestul Germaniei.

Din primele informații furnizate de presa internațională, evenimentul a fost consemnat în orașul Heidelberg.

Conform Poliției, atacatorul a deschis focul într-o sală de curs, rănind mai multe persoane. Ulterior, acesta a murit.

Momentan nu se cunoaște cu exactitate dacă suspectul s-a sinucis sau a fost împușcat de forțele de ordine care au intervenit la fața locului.

Există surse apropiate anchetei care au declarat pentru DPA că bărbatul şi-a îndreptat arma spre el însuşi și s-ar fi sinucis, notează. .

Cei de la Poliţie nu au oferit detalii despre modul în care s-a desfăşurat atacul, dar au comunicat că autorul, care a folosit o armă de foc cu ţeavă lungă, a murit şi se crede că a acţionat singur.

Police and emergency vehicles were deployed after a shooting in a lecture hall at University left several injured on Monday.

According to Police, the perpetrator is dead. The reason for the attack is still unknown.

— Ruptly (@Ruptly)