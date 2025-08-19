News

Atac cu drone rusești în porturile din Ucraina, la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea

Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei, la granița României. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea.
Ana-Maria Tomescu
20.08.2025 | 00:33
Atac cu drone rusesti in porturile din Ucraina la granita Romaniei Mesaj ROAlert in Tulcea
Atac cu drone rusești în porturile din Ucraina, la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea. colaj Fanatik/ Foto (descriptiv) Constanta Info/captură Facebook Cristi Popovici

Momente de panică pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în noaptea de marți spre miercuri, după un nou atac cu drone lansat de Rusia asupra porturilor dunărene din Ucraina, aflate la granița cu România. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Atac cu drone la granița României. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Cetățenii au fost informați cu privire la posibilitatea posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alarma aeriană este estimată să dureze aproximativ 90 de minute.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează cetăţenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie”, a transmis ISU Tulcea.

Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să rămână calmi și reamintesc că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse. De asemenea, cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să ia măsuri de siguranță.

Populația din Tulcea, îndemnată să se adăpostească în beciuri

Locuitorii din Tulcea sunt sfătuiți să citească atent mesajele oficiale și să apeleze numărul de urgențe 112 dacă au nevoie de ajutor. Potrivit instrucțiunilor transmise, populația este îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în adăposturile de protecție civilă.

În lipsa acestora, este recomandat ca oamenii să rămână în case, departe de ferestre și de pereții exteriori. „Facem apel la calm şi readucem aminte cetăţenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse şi rugăm populaţia să respecte măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică şi să anunţe la numărul 112 orice situaţie de urgenţă ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, au adăugat reprezentanții ISU, potrivit presei locale.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei are loc la 24 de ore după discuțiile de luni de la Casa Albă dintre președintele SUA, Donald Trump, liderul ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
