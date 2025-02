Atac cu săbii și topoare în București! Un fost junior de la Rapid, autorul unei tragedii: „A dat cu o bâtă de baseball învelită în sârmă ghimpată”

Un fost junior al Rapidului este implicat într-un scandal uriaș. Alături de anturajul său, acesta ar fi agresat fizic un tânăr fotbalist de la Voința Crevedia. În urma atacului brutal, victima a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

Reglare de conturi sângeroasă! Agresorul ar fi junior la Rapid

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută în cartierul Sălăjan din Sectorul 3 al capitalei. Doi tineri au fost agresorii, iar unul dintre ei apare legitimat la juniorii Rapidului, fiind coleg cu , acționarul majoritar al echipei.

Conform , atacatorii au folosit mai multe arme albe: săbii, topoare și baionete, dar și bâte de baseball învelite în sârmă ghimpată. Ei l-au agresat pe Antonio Gueș, 18 ani, jucătorul celor de la Voința Crevedia, pe motivul unui conflict din trecut.

„Dacă nu puneam mâna, îmi dădea în față! Tot ce primesc sunt amenințări”

El a fost tăiat la patru degete și a fost operat. La câteva zile după bătaia din stradă, tânărul fotbalist a vorbit despre trauma prin care a trecut.

„Dacă nu puneam mâna, îmi dădea în față! Am simțit că a dat cu o bâtă de baseball învelită în sârmă ghimpată. M-au operat după cinci ore, am fost la două spitale. La primul au spus că doctorul e într-o operație, am așteptat trei ore degeaba și am pierdut sânge.

La trei degete am avut câte două tendoane tăiate, rupte, la un deget am nervul tăiat. Dacă nu revine, trebuie să mă mai opereze o dată. Peste două săptămâni o să văd dacă pot să le mai mișc.

Atunci scot și firele, după o să stau într-un ghips alte trei săptămâni și kinetoterapie… dacă nu băgam mâna, îmi dădea direct în cap.

Băiatul ăsta (n.r. I.G.) i-a dat celui tăiat la mână, iar fratele lui, mi-a dat mie. Eu ce vă spun dumneavoastră am declarat și la Poliție, la Secția 13. De miercuri dimineață nu m-a mai chemat sau sunat nimeni de la Poliție, tot ce primesc sunt amenințări din partea agresorilor. Fratele meu este amenințat, fix de ăsta (n.r. I.G.). Cred că a mers să depună plângere la Poliție”, a spus Toni, conform sursei citate anterior.

Giuleștenii au dat de înțeles că atacatorul nu ar mai juca pentru juniorii echipei. El ar fi plecat de la Rapid în urmă cu un an: „S-a lăsat de fotbal, are un an și ceva, a renunțat. Un an și jumătate cam așa (n.r. în postarea de pe pagina de Facebook destinată juniorilor rapidiști, lui I.G. i se urează «La mulți ani» în ianuarie 2024). El apare legitimat la noi pentru că nu a cerut acord de transfer, probabil ăsta e motivul, dar de la noi a plecat”, explica Vasile Maftei.