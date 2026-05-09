Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv

Rapid joacă sâmbătă seara pe terenul Universităţii Cluj, de la ora 21:00, în ceea ce poate fi ultimul tren pentru Conference League. , iar nu scapă de ghinioane nici în afara terenului.

Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! I s-a făcut rău la aeroport

Din informaţiile FANATIK, vineri, 8 mai, înainte să urce în avion, lui Alex Dobre i s-a făcut rău şi nu a mai făcut deplasarea la Cluj-Napoca. Căpitanul Rapidului ar fi suferit un atac de panică, a acuzat stări de ameţeală, de vomă şi de anxietate. El a fost transportat de urgenţă la spital unde i s-au făcut analizele.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 9 mai, Alex Dobre a ţinut să facă deplasarea la Cluj-Napoca pentru a fi alături de coechipier, dar s-a întâmplat același scenariu. I s-a făcut rău când a ajuns la aeroport şi nu a putut pleca. Astfel, Rapid va juca fără căpitan în confruntarea cu U Cluj.

Play-off de coşmar pentru Dobre! Gâlcă i-a luat banderola

Este o perioadă foarte dificilă pentru Alex Dobre. Cel care a fost „locomotiva” Rapidului în sezonul regulat are un play-off de coşmar. Nu a reuşit să marcheze până acum şi a intrat într-un conflict uriaş cu antrenorul Costel Gâlcă, celui căruia i-a reproşat tactica din meciul cu FC Argeş, scor 0-0, spunând că nu îl avantajează.

Replica antrenorului a fost una dură. în confruntarea cu Universitatea Craiova: „Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi”, a spus Costel Gâlcă.

Rapid, ultima şansă pentru Europa!

Rapidul a început perfect play-off-ul: 3-2 cu Dinamo. Echipa lui Costel Gâlcă a fost lider după prima etapă, dar apoi a început căderea. Iar giuleştenii au mai obţinut un singur punct în următoarele şase meciuri: 0-0 cu FC Argeş. Acum, Rapidul este pe locul 5 şi tremură serios pentru barajul de Conference.

Dinamo are două puncte în plus, dar dacă giuleştenii pierd cu U Cluj, echipă aflată în lupta la titlu, îşi iau adio de la cupele europene. În vară se anunţă schimbări importante în Giuleşti, acolo unde este aşteptat Daniel Pancu. Actualul antrenor de la CFR Cluj vrea să renunţe la mai mulţi jucători, .