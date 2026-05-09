Sport

Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv

Momente de panică pentru Rapid. Lui Alex Dobre i s-a făcut rău înainte să urce în avion cu echipa şi a fost transportat de urgenţă la spital. Giuleştenii vor juca fără căpitan cu U Cluj.
Marian Popovici
09.05.2026 | 15:11
Atac de panica la Rapid Alex Dobre transportat de urgenta la spital Atacantului i sa facut rau pe aeroport si nu a facut deplasarea cu echipa la Cluj Exclusiv
breaking news
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid joacă sâmbătă seara pe terenul Universităţii Cluj, de la ora 21:00, în ceea ce poate fi ultimul tren pentru Conference League. Giuleştenii au un play-off de coşmar, iar echipa lui Costel Gâlcă nu scapă de ghinioane nici în afara terenului.

Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! I s-a făcut rău la aeroport

Din informaţiile FANATIK, vineri, 8 mai, înainte să urce în avion, lui Alex Dobre i s-a făcut rău şi nu a mai făcut deplasarea la Cluj-Napoca. Căpitanul Rapidului ar fi suferit un atac de panică, a acuzat stări de ameţeală, de vomă şi de anxietate. El a fost transportat de urgenţă la spital unde i s-au făcut analizele.

ADVERTISEMENT

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 9 mai, Alex Dobre a ţinut să facă deplasarea la Cluj-Napoca pentru a fi alături de coechipier, dar s-a întâmplat același scenariu. I s-a făcut rău când a ajuns la aeroport şi nu a putut pleca. Astfel, Rapid va juca fără căpitan în confruntarea cu U Cluj.

Play-off de coşmar pentru Dobre! Gâlcă i-a luat banderola

Este o perioadă foarte dificilă pentru Alex Dobre. Cel care a fost „locomotiva” Rapidului în sezonul regulat are un play-off de coşmar. Nu a reuşit să marcheze până acum şi a intrat într-un conflict uriaş cu antrenorul Costel Gâlcă, celui căruia i-a reproşat tactica din meciul cu FC Argeş, scor 0-0, spunând că nu îl avantajează.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

Replica antrenorului a fost una dură. I-a luat banderola de căpitan şi l-a trecut pe banca de rezerve în confruntarea cu Universitatea Craiova: „Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi”, a spus Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii....
Digisport.ro
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton

Rapid, ultima şansă pentru Europa!

Rapidul a început perfect play-off-ul: 3-2 cu Dinamo. Echipa lui Costel Gâlcă a fost lider după prima etapă, dar apoi a început căderea. Iar giuleştenii au mai obţinut un singur punct în următoarele şase meciuri: 0-0 cu FC Argeş. Acum, Rapidul este pe locul 5 şi tremură serios pentru barajul de Conference.

ADVERTISEMENT

Dinamo are două puncte în plus, dar dacă giuleştenii pierd cu U Cluj, echipă aflată în lupta la titlu, îşi iau adio de la cupele europene. În vară se anunţă schimbări importante în Giuleşti, acolo unde este aşteptat Daniel Pancu. Actualul antrenor de la CFR Cluj vrea să renunţe la mai mulţi jucători, curăţenia fiind cuvântul de ordine în Giuleşti cu noul tehnician.

  • 27 de ani are Alex Dobre
  • 3.200.000 de euro este cota de piaţă a lui Dobre
România, medalii de bronz după 26 de ani la Campionatele Mondiale de tenis...
Fanatik
România, medalii de bronz după 26 de ani la Campionatele Mondiale de tenis de masă! China, prea puternică în semifinale
Este oficial! Iranul a anunțat pe site-ul Federației dacă participă sau nu la...
Fanatik
Este oficial! Iranul a anunțat pe site-ul Federației dacă participă sau nu la Cupa Mondială 2026
Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Se...
Fanatik
Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Se știu echipele retrogradate! Surpriză în Chindia – Corvinul: clasamentul actualizat
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!