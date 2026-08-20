Atac devastator la CSA Steaua: „Club de maidan!”. O legendă cere desființarea: „Foarte mulți bani se cheltuie aiurea”

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Situația de la CSA Steaua devine din ce în ce mai complicată, iar o legendă a clubului a reacționat. Clubul care a dat României campioni olimpici, mondiali și europeni este în plin proces de reorganizare, iar rezultatele mai multor secții sunt departe de performanțele din trecut. Fostul mare handbalist român Vasile Stângă este de părere că banii sunt cheltuiți „aiurea” și că ar fi mai bine ca gruparea să fie desființată dacă situația nu se schimbă.

Situație complicată la CSA Steaua. Probleme la toate secțiile

Steaua continuă să beneficieze de un buget uriaș. Pentru 2026, suma totală alocată clubului este de aproximativ 140,7 milioane de lei. Peste 55 de milioane sunt destinate cheltuielilor de personal, aproximativ 73,4 milioane merg către bunuri și servicii, iar aproape 11,9 milioane sunt prevăzute pentru investiții și cheltuieli de capital. Banii sunt publici.

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, iar în acest sezon lucrurile nu arată deloc bine. Steaua a suferit trei înfrângeri în primele trei etape, iar fanii își pierd răbdarea. Nici la baschet sau handbal lucrurile nu arată mai bine.

Legenda clubului nu a mai rezistat. Ce a declarat, de fapt, Vasile Stângă

Vasile Stângă a lansat un atac extrem de dur la adresa modului în care este administrat clubul. Fostul mare handbalist al Stelei a amintit inclusiv de discuțiile purtate cu fostele glorii. Acesta nu înțelege cum s-a ajuns în situația din prezent. Mai mult, este deranjat de faptul că ci.

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„Clubul ăsta Steaua… tot mai vorbeam cu prietenii, și astea-s vorbele lui domnul Oțelea. Domnul Oțelea a spus: «Băi fraților, clubul Steaua a fost creat pentru sportul de înaltă performanță. Acum, clubul Steaua e un club de maidan. Nu știu… toate secțiile. Se bat acolo, unele la retrogradare, altele pe lângă. Fotbalul nici nu-l mai pomenesc.

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Dacă nu aveți de gând să revitalizați clubul ăsta, desființați-l și la revedere. Să știți o chestie: se cheltuie banii aiurea. Foarte mulți bani. Și vreau să știu, băi fraților… din amărât, de bine, de rău, mi l-ați furat pe David Popovici. Asta discutam în grupul nostru.

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Băi fraților, păi putea să existe așa ceva? Dacă era Oțelea, dacă era Gațu, dacă era nu știu care comandant al clubului, păi puteam noi să-l pierdem pe David Popovici de la Steaua? Pentru câțiva pirpirei acolo? Suntem de râs. Exact cum se duce societatea, așa se duce și sportul — poate chiar mai rău»”, a declarat Vasile Stângă, conform