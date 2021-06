Atac direct la Mirel Rădoi înainte de Anglia – România: ”Nu are legătură cu Pământul, sărăcuțul”

Cel supranumit ”Părintele” mărturisește că nu înțelege criteriile după care Rădoi face selecția jucătorilor la echipa națională.

Fostul antrenor îl acuză pe actualul selecționer de lipsă de luciditate și a reiterat faptul că este inadmisibil să ajungi antrenor fără să fi absolvit Bacalaureatul.

Ioan Sdrobiș: ”Nu te poți juca cu meseria de antrenor”

Fostul tehnician a pus tunurile pe Mirel Rădoi după , primul din istoria confruntărilor directe dintre cele două reprezentative.

”Sărăcuțul învolburează lucrurile. Alții și alții la fiecare convocare. Merge din greșeală în greșeală. Am fost foarte curios să îi ascult interviul. Am impresia că e teleportat de pe o altă planetă! Nu are legătură cu Pământul, sărăcuțul. Plutește, picioarele lui nu sunt pe Pământ.

Zice de principii. Păi principiile tale nu trebuie concretizate în rezultate? Principii poți să ai acasă, cum te trezești, ordinea familiei. Dar la fotbal principiile general valabile duc spre rezultate.

Sunt momente în viața unei națiuni, a unei echipe, când se petrec unele transformări. Atunci trebuie luciditate, mai ales când e vorba despre echipa națională. Nu te poți juca cu meseria de antrenor”, a tunat Sdrobiș, la .

”Părintele” îl recomandă pe Victor Pițurcă la națională

Ioan Sdrobiș și-a continuat atacul fără menajamente. Acesta clamează lipsa de experiență a selecționerului Mirel Rădoi și a lăsat să se înțeleagă că la situația dezastruoasă în care s-a ajuns.

”Antrenorul trebuie să aibă experiență și greutate profesională. Nu te poți juca cum se joacă fotbalul românesc, de la națională până la ultimul club din Liga 3.

Unii sunt la școala de antrenori și încă nu au dat Bacalaureatul. Cum e acum la noi? Aruncă jambierele, gata, antrenor în Liga 1. Îl cheamă nu știu cum, a fost un fotbalist de bună valoare și gata, imediat e antrenor de Liga 1. Și ne mirăm cât de jos am putut ajunge?”, s-a întrebat retoric fostul antrenor.

În plus, Ioan Sdrobiș a făcut o listă cu posibili selecționeri. În opinia lui cel mai indicat ar fi Victor Pițurcă, antrenor cu trei mandate pe banca naționalei.

”Pițurcă e liber de contract. A dovedit în timp că este antrenor, față de ce avem în România. Dan Petrescu ar fi și el o soluție. Este și Olăroiu. La echipa națională olteanul ăsta urâcios (Victor Pițurcă – n.r.) este cel mai indicat”, a încheiat Sdrobiș.