Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!” Ce i-a reproșat oficialul FCSB

Cristi Balaj a intrat în gura lui Mihai Stoica! Președintele C.A. de la FCSB nu uită și nu iartă declarațiile pe care fostul său omolog de la CFR Cluj le-a dat în trecut
Cristian Măciucă
06.11.2025 | 18:41
Cristi Balaj, luat în vizor de Mihai Stoica: „Nu credeam că poate face asta vreodată!” FOTO: Fanatik
Cristi Balaj nu mai este președinte la CFR Cluj, dar nu scapă de criticile lui Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB și-a amintit câteva declarații răutacioase pe care fostul arbitru FIFA le-a dat în sezonul trecut despre campioana en-titre.

Cristi Balaj, atacat de Mihai Stoica. De la ce a pornit totul

În sezonul trecut, după primul meci din play-off FCSB – CFR Cluj 3-2, Cristi Balaj a dat câteva declarații răutacioase despre roș-albaștri.

Deși echipa lui Elias Charalambous avea deja 3-0 din minutul 60, Balaj a criticat jocul rivalei, pe care a acuzat-o că a tras de timp. În cea mai recentă ediție de „MM LA FANATIK”, Mihai Stoica și-a adus aminte de vorbele lui Balaj și l-a criticat aspru.

„Nu am niciun fel de problemă. Ne cunoaștem de când a apărut el în arbitraj. N-am crezut niciodată că el poate să atace destul de urât, să ne atace pe noi. N-am crezut. Am crezut că avem o relație de respect reciproc. El a vorbit atât de urât după un meci jucat pe Arena Națională, a zis că facem de rușine fotbalul românesc, că așa am ajuns, că asta e campioana…

Băi, dar e treaba ta să vorbești despre noi? Am câștigat cum am câștigat. A înnebunit lumea! Spune că noi tragem de timp. Noi nu știm că tragem de timp. Am tras la Salonic și a dat arbitrul 10 minute prelungiri.

Nu mă așteptam. Normal că i-am răspuns și de atunci a fost un război al declarațiilor, dar dacă mă întâlnesc cu el… Nu am beef cu el, doar că nu mă așteptam. Nu părea el genul care să atace. Erau alții care aveau asta în fișa postului”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”.

Cristi Balaj nu mai e președinte la CFR Cluj

În acest moment, Cristi Balaj nu mai e președinte la rivala CFR Cluj. Fostul arbitru FIFA și-a dat demisia la jumătatea lunii octombrie, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

În locul său, Neluțu Varga l-a numit în funcția de conducere a clubului pe Iuliu Mureșan, informație dezvăluită în premieră de FANATIK.

Mihai Stoica RUPE TACEREA in direct. TOT ADEVARUL despre RELATIA GLACIALA cu Cristi Balaj

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
