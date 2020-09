Atac dur al lui Traian Băsescu la Monica Anisie: ”PNL guvernează cu analfabeți funcționali. Ea este în aceeași categorie”

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, europarlamentarul Traian Băsescu, a afirmat că PNL a promovat mulți analfabeți funcționali în funcții înalte, unul dintre aceștia fiind actualul ministru al Educației, Monica Anisie, transmite Libertatea.

Întrebat, într-o conferință de presă online, cum vede performanța Monicăi Anisie la conducerea Ministerului Educației, Traian Băsescu a răspuns:

„Ce performanță? Hai să fim serioși. Practic, PNL-ul, ca de altfel și PSD-ul, au ajuns să guverneze cu linia a patra, a cincea dintre specialiștii pe care îi au pentru că această linie a ajuns acum linia întâi. Guvernează cu mulți dintre analfabeții funcționali care au ajuns în funcții înalte”.

Monica Anisie, acuzată că nu-și înțelege ministerul

Unul dintre acești analfabeți ar fi Anisie, susține fostul președinte. ”Fie ea și profesoară, este în aceeași categorie”, a comentat Băsescu, adăugând apoi că aceasta nu-și înțelege propriul minister. „Degeaba citește despre educație, pentru că nu înțelege”, a continuat candidatul PMP.

El i-a reproșat ministrului că nu a redus numărul de materii predate la școală în timpul epidemiei, el dând exemplul unei școli gimnaziale în care, în unele zile, sunt și șapte materii predate, chiar dacă durata orelor de curs a fost redusă.

„Este revoltător să vezi că se planifică inclusiv zile cu șapte ore de curs pentru copii în situație de pandemie. Acest mastodont neperformant care e Ministerul Educației nu a făcut un pas în restructurarea curriculei. Pe timp de pandemie, cum să gândești să fie o zi în care să ții copilul șapte ore la școală, în loc să faci o restructurare și să-i lași numai cu materiile principale?”, a spus Traian Băsescu.

Referindu-se și la lipsa manualelor la începutul anului școlar, Băsescu a apreciat că repetarea acestei situații în fiecare an arată că există un singur vinovat, anume Ministerul Educației.

„Știți vreun an în ultimii 20 de ani când au fost date manualele gata la începutul anului școlar? Nu. Este o incapacitate administrativă greu de îndepărtat în Ministerul Educației care face ca an de an ca măcar câteva manuale să nu fie gata la momentul deschiderii școlilor (…) În ceea ce privește manualele, nu e nimic nou sub soare, aceeași incompetență”, a conchis Traian Băsescu.