Atac dur al unui campion mondial suspendat pentru dopaj: „Consumi cocaină și ești suspendat șase luni, eu am primit doi ani pentru un sirop de tuse!”

Un fost internațional argentinian, campion mondial în 2022, va reveni în curând pe gazon după o suspendare de doi ani pentru dopaj.
Bogdan Mariș
13.09.2025 | 11:15
Un fotbalist care a cucerit Cupa Mondială în 2022 a primit o suspendare de doi ani pentru dopaj. FOTO: Hepta

Alejandro „Papu” Gomez, campion mondial în 2022 cu echipa națională a Argentinei, a primit o suspendare de doi ani în octombrie 2023, după ce a fost depistat pozitiv la terbutalină, substanță interzisă pe care acesta o consumase cu un an în urmă, când evolua pentru FC Sevilla. Sudamericanul a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.

Revolta campionului mondial suspendat pentru „un sirop de tuse”

„Papu” Gomez evolua în Italia, la Monza, în momentul în care i s-a confirmat faptul că va fi suspendat pe o perioadă de doi ani pentru dopaj, după ce o substanță interzisă, terbutalină, a fost depistată în proba sa de către Comisia Anti-Doping din Spania, cazul ajungând mai apoi la FIFA.

Fostul internațional argentinian susține că substanța a ajuns în corpul său după ce a consumat un sirop de tuse. „Consumi cocaină sau fumezi un ‘joint’ și primești o suspendare de șase luni. Eu am primit doi ani pentru că am consumat siropul de tuse al fiului meu. Dar, sunt încă aici, merg înainte. Da, am fost extrem de furios.

Mi-a fost greu să urmăresc meciuri de fotbal în primă fază, am închis televizorul. Pentru mine, fotbalul era mort. M-am izolat și am început să merg la psiholog, pentru că era un ciclu din care nu puteam să ies”, a afirmat Gomez, conform Marca. Recent, un alt fotbalist de la o echipă importantă din Europa a primit o suspendare lungă pentru dopaj.

Cum a reacționat Alejandro Gomez după suspendarea primită

Gomez s-a simțit nedreptățit de decizia luată în cazul său, iar aceasta a avut un impact devastator. „Primele luni au fost dificile pentru că nu înțelegeam de ce mi se întâmplă mie asta, în momentul de vârf al carierei, după ce am câștigat Cupa Mondială. Dar viața îți oferă uneori astfel de surprize și lovituri.

Mă gândeam ‘De ce să mă forțeze să mă retrag în acest fel dacă eu nu doresc asta și nu e încă momentul?’ De ce să decidă doi-trei oameni cu costume și cravate, care nu au practicat un sport niciodată, când să mă retrag?”, a declarat argentinianul. În această vară, „Papu” Gomez a semnat un contract valabil până în 2027 cu Padova, grupare care evoluează momentan în Serie B. Acesta va putea să revină pe gazon în octombrie, după ce suspendarea sa se va încheia.

  • 37 de ani are Papu Gomez
  • 17 selecții și 3 goluri are fotbalistul pentru naționala Argentinei
