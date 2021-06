Atac dur la adresa CSA Steaua: „A fost un șantaj emoțional pentru suporteri. E un eșec administrativ”

Narcis Răducan consideră că proiectul CSA Steaua e un eșec din punct de vedere administrativ, deși a enumerat și câteva aspecte pozitive, precum construcția noului stadion Ghencea, dar și promovarea în Liga 2.

Totuși, Narcis Răducan l-a apostrofat și pe Răzvan Bichir, comandantul CSA Steaua, care a citit toate declarațiile referitoare la dreptul de promovare al echipei.

Atac dur la adresa CSA Steaua

Narcis Răducan a atacat , spunând că a existat un adevărat „șantaj emoțional” pentru suporteri, care au fost lăsați să spere până în ultimul moment dacă echipa va avea drept de promovare în Liga 1 sau nu.

„A fost un șantaj emoțional pentru suporterii care au ales CSA Steaua și care au așteptat până în ultimul moment decizia. E un eșec din punct de vedere administrativ.

A fost bine că au promovat și că au făcut acel stadion, dar nu a fost deloc bine că nu și-au respectat promisiunea suporterilor. Eu am fost suprins că domnul comandant citea, în loc să spună din suflet, uitându-se în ochii suporterilor.

Eu am auzit că e o persoană care știe ce are de făcut, știe ce are de zis, de-asta nu cred că ar fi trebuit să citească”, a mai spus Narcis Răducan, la TV DigiSport.

CSA Steaua nu va avea drept de promovare în Liga 1

, a făcut anunțul privind imposibilitatea echipei de a promova: „Din păcate, trebuie să fim realiști și onești.

Nu putem fixa ca obiectiv promovarea în sezonul actual din două motive: nu cred că vom reuși să îndeplinim condițiile din legea sportului și nu ne putem permite să facem pași pripiți, să repetăm greșelile din trecut.

Nu vrem să ne întoarcem cu mulți, mulți ani în urmă. Trebuie să găsim cele mai bune soluții, sunt convins că vom găsim sprijinul investitorilor serioși din zona de business”.

Anunțul a venit la scurt timp după ce Steaua anunța printr-un comunicat că va continua colaborarea cu antrenorul Daniel Oprița: „Conducerea Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, împreună cu Daniel OPRIȚA, au decis prelungirea mandatului cu încă doi ani în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal.

Din staff-ul tehnic mai fac parte Fane NOFITOVICI – antrenor secund și Sorin BOBARIU – antrenor cu portarii. Daniel Oprița și-a îndeplinit obiectivele în ambele sezoane, promovând succesiv din liga a IV-a până în liga a II-a”.

„A strâns 36 de partide pe bancă tehnică a formației, cu 33 victorii și 3 remize, golaveraj 204 – 13. Tehnicianul roș-albastru se bucură de faptul că are ocazia să continue la conducerea tehnică a formației steliste.

Obiectivul noilor conduceri manageriale este constituit unui lot valoros, care să performeze cel mai înalt nivel”, s-a mai arătat în comunicatul CSA Steaua.