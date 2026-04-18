Atac dur la adresa lui Ionuț Stroe, omul care vrea schimbări absurde în Legea 4

Schimbările propuse pentru Legea 4 produc discuții intense în ultimul timp, asta după ce Ionuț Stroe a intervenit peste Ciprian Paraschiv, iar acesta din urmă a avut o reacție dură.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 20:48
Atac dur la adresa lui Ionut Stroe omul care vrea schimbari absurde in Legea 4
Legea 4, contestată vehement. Foto: Sport Pictures
Legea 4, cea menită să ajute spectacolul de pe stadioane, va aduce, de fapt, și mai multe restricții pentru suporteri, asta după ce Ionuț Stroe a propus niște modificări de-a drept absurde.

Ciprian Paraschiv îl atacă pe Ionuț Stroe

Ciprian Paraschiv, omul care de mai mulți ani încearcă să schimbe Legea 4 și să o facă mai prietenoasă pentru ultrași, a avut o reacție dură în urma întâlnirii ce a avut loc la LPF, la care a participat și Ionuț Stroe.

„Jenantă pentru un parlamentar, jignitoare față de conducătorii din Superliga și degradantă pentru tot sportul românesc mișcarea pusă la cale ieri de Căpitanul Chilot, scos iarăși la înaintare de forțele de ordine și instituțiile de forță ale statului! La sediul LPF, flancat de jandarmii care îl poartă ca pe păpușa de ventriloc, a convocat conducători din Superliga spre, vezi Doamne!, consultări pe marginea proiectului său aberant de modificare a Legii 4.

Păi cum, ce fel de consultări sunt astea, când proiectul e finalizat și depus pe circuitul legislativ, trecut deja „pe repede înainte” și spre indignarea parlamentarilor, prin comisii de Senat?! Asta nu sunt consultări, sunt fumigene de ochii lumii! E o mișcare fix pe tiparul cu care ne-au obișnuit ticăloșii puterii. Îți impun taxe, apoi văd ei ce fac cu banii. Te bagă întâi la pușcărie, văd pe parcurs ce acuzații încropesc.

Iar ce-a declarat Ionuț Proces-Verbal la final…ar fi de râs, dacă nu e de plâns! Trei gogomănii uluitoare: 

1. Nu e nicio grabă, poate dura oricât până schimbăm Legea 4. Cum adică: avem în 2026 o lege care guvernează evenimentele sportive prin norme din 2008 și nu e nicio grabă, nu? Pe bune?!

2. Dacă nu se găsește o soluție, rămânem cu Legea 4 din 2008. Cum ar veni, dacă nu sunt mulțumite „organele” și interesele de partid, ce mai contează interesul legitim al românilor, al sportivilor, al cluburilor și al federațiilor sportive? Trăiască pulanul, nu contează cetățeanul!

3. Să aduc eu amendamente, dacă vreau, la proiectul lui aberant. Eu, cel care am inițiat proiectul legitimat de consultări reale, cu toți cei implicați în organizarea evenimentelor sportive. Eu, cel care am pornit acest proces încă din ianuarie 2025, cu un an înaintea lui. Eu, care am elaborat o formă finală cu răspunsuri la problematica punctuală ridicată de suporteri, cluburi și federații. Cum să fac eu asta, împotriva românilor? Chiar nu îți e jenă?”, a scris Ciprian Paraschiv.

Ce schimbări vrea Ciprian Paraschiv pentru Legea 4

Ciprian paraschiv a dezvăluit ce modificări sunt necesare pentru noua formă a din Legea 4 care a fost promulgată în Parlament.

„Dacă mai ai de gând să faci acțiuni-fumigenă, îți propun râzând câteva „concesii” pe care ai putea să le faci de la forma aberantă a proiectului tău:

  • Interzicerea suporterilor pe stadioane chiar și fără proces-verbal, pentru a se face economie de hârtie în planul de austeritate al stăpânului tău Bolojan. Românii să primească interdicția la trei fluiere consecutive de vardist sau la două uitături urâte de jandarm!
  • Show-uri pirotehnice organizate pe teren viran la minimum 20 de kilometri distanță de arenele sportive, cu imagini difuzate live pe tabela din arena sportivă și, în caz de avarie, povestite la microfonul stadionului de către un responsabil delegat de instituțiile de forță ale statului
  • Menținera zonei-tampon pe stadioane, așa cum îți dorești, dar popularea ei cu pulane și caschete pe scaune pentru a crea un climat adecvat prevenirii oricăror manifestări zgomotoase
  • Permiterea consumului de bere pe stadioane dar doar în poziția pe vine, cu o mână acoperind ferm unul din ochi și cu celălalt clipind constant, astfel încât să se respecte ideea genială a berii băute fără a putea privi meciul

Din lumea celor care chiar înțeleg viitorul României prin sport, nu pot decât să te salut, Căpitane Chilot!”, a mai scris Ciprian Paraschiv

