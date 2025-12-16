Atac dur la conducerea lui Real Madrid: „L-au lăsat singur pe Xabi Alonso”

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso și-a salvat postul după ce Real Madrid a învins-o pe Deportivo Alaves cu 2-1 în La Liga, însă tehnicianul riscă în continuare să fie demis. CEO-ul lui Bayer Leverkusen, Fernando Carro, care a colaborat timp de trei ani cu antrenorul spaniol la gruparea din Bundesliga, a lansat un atac la adresa celor din conducerea lui Real Madrid.

Atac dur la adresa conducerii lui Real Madrid după ultimele evenimente

Carro a afirmat că Xabi Alonso nu este tratat așa cum trebuie la Madrid, fiind „izolat” de către conducerea clubului. „Avem o relație foarte bună. În acei trei ani, am fost ca o familie. Știu că ei (n.r. Xabi Alonso și staff-ul său) urmăresc meciurile noastre, iar noi pe ale lor, ne urmărim atent unii pe alții.

ADVERTISEMENT

Avem multă afecțiune unii pentru ceilalți și menținem o legătură foarte strânsă. Noi ne-am fi dorit ca el să rămână, dar știm că este un antrenor extrem de talentat care, totuși, se află într-un context diferit la Madrid.

Dacă președintele spune că antrenorul este un rău necesar, dacă antrenorul este lăsat singur și este tot timpul cel care primește critici, atunci situația este una foarte diferită față de ceea ce a trăit el la Leverkusen, unde toți trăgeam în aceeași direcție și nu l-am izolat pe antrenor din punct de vedere politic”, a declarat oficialul lui Bayer Leverkusen pentru Sky, citat de .

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso a scris istorie la Bayer Leverkusen

Xabi Alonso a avut un parcurs excelent la Bayer Leverkusen, în special în sezonul 2023-2024. Sub comanda tehnicianului spaniol, echipa a cucerit trei trofee, titlul în Bundesliga (primul din istoria clubului), Cupa și Supercupa. De asemenea, Leverkusen a devenit primul club din istoria Bundesligii care încheie un sezon de campionat fără eșec, singura înfrângere din întreaga stagiune fiind înregistrată în finala Europa League, 0-3 cu Atalanta.

ADVERTISEMENT

Datorită acestor rezultate, trei echipe uriașe din Europa, Liverpool, Bayern Munchen și Real Madrid, s-au „luptat” în vara anului trecut pentru semnătura tehnicianului. Acesta a decis să continue însă la Leverkusen, iar două dintre grupări nu l-au mai așteptat: Liverpool l-a ales pe Arne Slot, iar Bayern pe Vincent Kompany. Pe banca lui a rămas la acel moment Carlo Ancelotti, însă acesta a părăsit echipa după un sezon 2024-2025 dezamăgitor, fiind înlocuit de Alonso.

Xabi Alonso, înapoi la Bayer Leverkusen? „Ușa este deschisă”

Întrebat dacă i-ar dori pe Xabi Alonso și Florian Wirtz înapoi la Leverkusen, Fernando Carro nu a ezitat: „Ușa este deschisă. Dacă ei își doresc să revină, o pot face oricând”. Atât Alonso, cât și Wirtz se află în situații nefaste la noile echipe. , iar mijlocașul nu a confirmat încă la Liverpool.