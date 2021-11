Atac dur la selecționerul Mirel Rădoi: „Angajarea lui a creat profilul de selecționer: fără BAC, fără licență PRO și 120.000 de euro salariu anual”

Chiar dacă Mirel Rădoi și-a anunțat public decizia de a părăsi echipa națională după , corul contestatarilor nu îl menajează deloc. De departe cel mai vehement dintre aceștia, Marcel Pușcaș a scos din nou în evidență lipsa de experiență a selecționerului la nivelul primei ligi – cu atât mai mult cu cât nu deținea licența PRO în momentul în care a fost numit – și a tras un puternic semnal de alarmă.

Mai exact, Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și ceilalți oficiali de la Casa Fotbalului ar fi creionat, odată cu aducerea sa, portretul tehnicianului ideal pentru a-i conduce pe „tricolori”: „fără BAC, fără licență Pro și să se încadreze în 120.000 euro salariu anual”.

De asemenea, președintele celor de la FC U Craiova 1948 – care a și candidat anterior pentru președinția Federației Române de Fotbal, dar fără sorți de izbândă în fața lui Răzvan Burleanu – și-a exprimat convingerea că succesorul lui Rădoi pe banca primei reprezentative va corespunde criteriilor enunțate mai sus, chiar dacă în spațiul public sunt vehiculate variante precum Ladislau Boloni, Dan Petrescu, Edi Iordănescu și, mai nou, Răzvan Lucescu.

Mirel Rădoi n-a scăpat de critici nici după ce și-a anunțat plecarea de la echipa națională

„Eu nu înțeleg de ce sunt atâtea discuții în privința plecării lui Rădoi. Trebuia să ne gândim când l-am numit. Numindu-l, automat am creionat un profil al selecționerului României, care arată astfel: fără BAC, fără licență Pro, 11 meciuri antrenate în Liga 1 cu 8 înfrângeri, să fi fost internațional și să fi renunțat la echipa națională și să se încadreze în 120.000 euro salariu anual.

Dacă acesta a fost profilul antrenorului la venirea lui Rădoi, acesta ar putea să rămână și la plecare. Au trecut doar 2 ani de atunci, nu 20! Suntem în plină perioadă de sustenabilitate, de finalizare a unor proiecte începute, nu e nimic anormal în ceea ce spun.

Cu părere de rău, nu l-aș fi pus pe Rădoi. Și da, l-aș fi lăsat să plece. A dovedit pe durata acestui mandat că e un talmeș-balmeș în dorințele lui și în felul în care vrea să gestioneze situația. L-am adus de la tineret ca să întinerească echipa și brusc l-am naturalizat pe Camora.

Nu știu ce se dorește. Ce vrem? Calificarea la EURO 2024? Mai sunt doi ani și jumătate, între timp va fi și un Campionat European de tineret organizat de noi. Să vedem cum le combinăm, pe ce punem preț.

Hai să gândim în perspectivă, să vedem care ar putea fi efectele secundare ale deciziilor. Vrei să întinerești echipa? Gândește-te unde vor fi Niță, Chiricheș, George Pușcaș, Keșeru, Stanciu, Camora, Bancu în 2024. Privește ce vine din urmă, fă un melanj, abordează Europeanul din 2023 extrem de serios și de acolo să rezulte o echipă capabilă de calificare”, a declarat Marcel Pușcaș, conform .

Despre posibila revenire a lui Răzvan Lucescu: „Nu poți aduce antrenor cu salariu de 500.000 de euro pe an”

Pe de altă parte, oficialul celor de la FC U Craiova 1948 s-a arătat sceptic în privința șanselor ca Răzvan Lucescu, cel care a mai fost selecționer în perioada 2009-2011, să preia frâiele echipei naționale după plecarea lui Mirel Rădoi. Asta deși .

„Degeaba vehiculăm tot felul de nume. Până la urmă și antrenorii ca și fotbaliștii au meseria pe care o au și au o cotă. Nu poți să chemi un antrenor care are 2.000.000 de euro pe an să vină pe 100.000 – 200.000 de euro. Își trage singur covorul de sub picioare în perspectiva carierei sale. Atunci, de ce mergem în Grecia?

Eu eram în Federație și se încerca la vremea respectivă, aducerea lui Olăroiu și atunci. Eternul Olăroiu, de 7 ani îl vrem pe Olăroiu. Tot de 7 ani îl vrem pe Mircea Lucescu. Tot de 7 ani l-am vrea pe Hagi, dar nu apucă să vină, la fel cu Boloni.

Hai să fim realiști și să vedem ce putem face. Nu poți aduce antrenor cu salariu de 500.000 de euro pe an. Trebuie să fie o compatibilitate în care un selecționer trebuie să se înconjoare de un staff pe care și-l dorește el dacă vrea să se simte comfortabil. Pe urmă selecționerul e dependent de o anumită durată. Nu poți să aduci selecționer pentru un meci, nu așa se lucrează”, a conchis Marcel Pușcaș.