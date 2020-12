Atac în Germania. Doi morţi şi 15 răniţi, după ce o maşină a intrat într-un grup de pietoni. Video

Cel puțin doi oameni au murit și 15 au fost răniți după ce au fost loviți de o mașină care a intrat în mulțime într-o zonă centrală din Trier, Germania.

UPDATE 17:21. Potrivit primarului, Wolfram Leibe, unul dintre decedați este o fată, iar până la această oră este vorba despre 15 răniți.

“Tocmai am trecut prin centrul orașului și este pur și simplu oribil. Există un pantof sport pe jos, iar fata căreia îi aparține este moartă”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BBC.

Târgul de Crăciun care se desfășoară de obicei în centrul orașului a fost anulat anul acesta din cauza pandemiei.

ȘTIREA INIȚIALĂ Din primele informații, o mașină ar fi intrat cu viteză printre pietonii aflați în centrul oraşului Trier, din sud-vestul Germaniei.

Până la această oră nu se știe dacă este vorba despre un simplu accident sau de o acțiune teroristă pusă la cale de grupări extremiste.

Doi oameni au murit și alte câteva zeci au fost terorist după ce un autoturism a intrat cu viteză în grupuri de persoane aflate în zona centrală a orașului german Trier.

”Conform primelor investigații, două persoane au murit. Vă rugăm să evitați în continuare centrul orașului.”, a anunțat Poliția din Trier.

Potrivit DailyMail, un martor ocular a anunțat că un Range Rover de culoare gri închis a trecut pe o stradă intens circulată din orașul germana cu viteză mare. Oamenii aflați în calea sa au fost aruncați prin aer, spune el.

Sursa citată notează că şoferul vehiculului care a provocat tragedia a fost reţinut, iar circulaţia în zona respectivă a fost restricţionată.

Conform Poliției Trier, persoana reținută este un bărbat de 51 de ani care locuiește în districtul Trier-Saarburg. Mașina acestuia a fost de asemenea luată în custodie pentru cercetări.

BREAKING: Two dead and many injured after a car ploughed intentionally into pedestrians in #Trier Germany 🇩🇪 #TerrorAttack #Christmas

”Sunt șocată. Mă aflam la șantier, în orașul Trier, și 10 minute mai târziu cineva a intrat cu mașina în oameni. Noi am fost exact acolo cu câteva minute înainte. Sunt morți și răniți” – a scris pe Twitter un utilizator.

”Câteva persoane sunt rănite, după ce au fost lovite de o mașină în zona pietonală în #Trier. Vă rugăm să evitați zona, poliția se află la fața locului împreună cu alte servicii de urgență”, a anunțat Poliția din Trier pe rețeaua de socializare.

Autoritățile au făcut un apel către public să evite zona pe măsură ce se efectuează investigații asupra incidentului și se stabilește un cordon de securitate.

#BREAKING A man has been arrested by German police after a car drove into pedestrians in Trier, Germany.

Anual, Trier găzduiește de unul dintre cele mai populare târguri de Crăciun din Germania. În 2020, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei.