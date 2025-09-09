Atac israelian în Qatar: o bombă a zguduit hotelul din Doha în care e cazat Florinel Coman!

Israelul a lansat un atac asupra liderilor Hamas prezenți la Doha, iar una dintre bombe a zguduit din temelii hotelul din capitala Qatarului în care este cazat internaționalul român Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

Panică pentru Florinel Coman! O bombă a explodat în apropierea hotelului unde e cazat în Doha

, după împrumutul la Cagliari, Florinel Coman trece prin momente delicate la Doha. Soția sa Ioana a postat pe rețele de socializare un mesaj cu situația actuală din Qatar.

”Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris Ioana Coman, pe contul oficial de Instagram.

ADVERTISEMENT

După ce Cagliari a renunțat la achiziționarea sa definitivă și a revenit la Al Gharafa, Florinel Coman . Mutarea nu s-a realizat, însă aceste atacuri care au creat panică în capitala Qatarului ar putea să schimba datele problemei.

Liderul Hamas, ucis în atacul din Qatar

Conform , armata israeliană a vizat liderii Hamas care se întâlneau la Doha. Explozii s-au auzit în capitala Qatarului, iar numeroase posturi de televiziune au transmis nori mari de fum deasupra cartierului Katara.

ADVERTISEMENT

Presa internațională notează faptul că președintele american Donald Trump ar fi dat undă verde atacului. În schimb, biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a clarificat într-un comunicat că ”acțiunea de astăzi împotriva principalilor lideri teroriști Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă”.

ADVERTISEMENT

”Aceasta este o încălcare flagrantă a întregului drept internațional. Statul Qatar condamnă ferm acest atac și afirmă că nu va tolera acest comportament nechibzuit din partea Israelului, nici continuarea manipulării securității regiunii, nici nicio acțiune care vizează securitatea și suveranitatea sa”, se arată într-o declarație a guvernului qatarez, difuzată de postul de televiziune Al-Jazeera.

Postul de televiziune Al Arabiya din Arabia Saudită a relatat că liderul Hamas, Khalil al-Hayya, negociator șef și fost adjunct al lui Yahya Sinwar, a fost ucis într-un atac la Doha. Conform unor surse palestiniene, în clădirea vizată au fost prezenți și alți lideri: Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad și Izzat al-Rishq.