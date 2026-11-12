Atac la foștii selecționeri înainte de România – Polonia: „Nu au carte!”

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Grigore Sichitiu este de părere că lipsa de documentare a antrenorilor români reprezintă una dintre problemele care contribuie la regresul fotbalului autohton. Fostul președinte al Rapidului susține că, în prezent, știința nu mai poate fi ignorată în sport.

Cosmin Contra și Mirel Rădoi, taxați de Grigore Sichitiu

Pe lângă performanțele deosebite obținute în Giulești, din poziția de conducător, și planul complex de a dezvolta baza Pro Rapid, Grigore Sichitiu s-a remarcat și prin cursurile de perfecționare pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Această sete de dezvoltare a fost menținută de bunul său prieten și colaborator, Mircea Lucescu.

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De fapt, în viziunea lui Grigore Sichitiu, acesta este motivul pentru care fotbalul românesc nu evoluează. Acesta susține că antrenorii din noul val nu mai sunt atrași de studiu și că încearcă să dezvolte niște abilități fizice fără a știi care este factorul declanșator. În această listă i-a inclus și pe Cosmin Contra și foștii selecționeri, despre care a specificat că nu este suficient să fie autorii unor cariere formidabile de fotbaliști profesioniști, cum este în cazul celor doi.

„Eram singurul, pe timpul lui nea Mircea, în perioada calificării la turneul final din ’84, care aveam două videouri și făceam sinteze video și profiluri. Pentru că atunci nu exista, n-aveam nimic. Eu am făcut parte din Comisia Tehnică UEFA și am participat efectiv la elaborarea ProZone-ului și a mai multor sisteme.

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Pentru că, vedeți dumneavoastră, fotbalul nostru, din păcate, și acum duce o mare lipsă de știință și de carte. Nu se poate ca în comisia tehnică să nu-l ai pe Iordănescu, să nu folosești oameni care într-adevăr au făcut ceva în fotbalul ăsta. Deci este o chestiune pe care nu o înțeleg, pentru că toată lumea fuge.

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Nimeni nu face o investigație asupra fondului de jucători. De ce nu putem fugi la niciun lot? Pentru că nimeni nu vrea să înțeleagă că, la nivel de copii și juniori lucrează antrenorii care sunt cei mai puțin documentați din punctul de vedere al formării viitorului fotbalist.

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Cum pot eu să-ți dezvolt organismul dumitale, pe care nu-l cunosc? Spuneți-mi și mie câți copii de la centre, de la academii, se duc și fac controale medicale la amărâtele astea de policlinici, numai să vadă dacă un copil primește efort de la 14 la 18–19 ani, ca într-adevăr să urmeze fotbalul sau să se facă doctor sau inginer.

Aici este problema, pentru că de sus, de la Federație, nimeni nu încearcă să facă așa ceva, că nu știu cu ce se mănâncă treaba asta. De aceea noi pierdem la toate.

Vedeți dumneavoastră, marea problemă a fotbalului nostru este că, la ora actuală, au ajuns antrenori Contra, Rădoi, care vreți dumneavoastră, ei au fost mare jucători, dar n-au treabă cu cartea. La ora actuală nu mai poți fără carte, indiferent ce mare jucător ai fost tu”, .

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Marea problemă a fotbaliștilor români

Pe lângă abilitatea antrenorilor de a se documenta și de a fi pedagogi, Grigore Sichitiu a mai identificat o mare problemă și în rândul fotbaliștilor români, pe care i-a comunicat-o inclusiv lui Mircea Lucescu, în vara lui 2024, în tentativa de a-l convinge să nu preia echipa națională.

Fostul conducător de la Rapid a ajuns la concluzia că jucătorii noștri nu sunt antrenați pentru a susține efortul susținut din campionatele puternice sau din partidele internaționale cu miză mare. Această teorie i-a fost verificată și de mai mulți impresari din Europa, care au observat și ei lacunele fotbaliștilor care reprezintă „tricolorul”.

„Eu am încă relații cu mai mulți agenți în Europa și îmi spun: ‘Grigore, nu pot fugi!’. Face Man două acțiuni, face Mihăilă trei acțiuni, dar noi nu avem jucători care să joace sâmbătă, miercuri, sâmbătă, de la cap la coadă, meciuri de intensitate maximală.

Asta este marea problemă. Acum ne-am făcut de râs în Liga Națiunilor. Este cea mai jenantă evoluție. Și credeți că se întâmplă ceva? Credeți că cineva încearcă să vadă: ‘Domnule, de ce ne dă Polonia șase? De ce nu putem să câștigăm nimic? De ce avem cel mai mic număr de acțiuni de poartă în competițiile internaționale?’. Dar dacă ei nu știu cu ce se mănâncă, asta e marea problemă a lor.

Păi, dar ce să facă? Ce să facă? Pentru că eu am discutat cu nea Mircea, înainte să preia echipa națională, că m-a chemat și am băut mai multe cafele aici, în zonă. Și îi spuneam: ‘Nea Mircea, este o generație care nu poate fugi’. Dumneavoastră, pe timpul nostru, când ne duceam în pregătire, stăteam două săptămâni la Sovata, am fost două săptămâni în Brazilia, peste tot, că era alt model. Acum vin duminică, joacă miercuri sau joi, iar mai joacă peste trei zile și au plecat. Deci antrenorul echipei naționale folosește nivelul de pregătire al jucătorilor de la club. Care jucători ai noștri joacă la marile echipe și care se remarcă pe undeva? Singurul care joacă într-un campionat și e constant e Rațiu. În rest, e altul care joacă?”, a mai spus Grigore Sichitiu.