Atac la securitatea națională a României? Ghiseul.ro, vizat de un sabotaj cibernetic. Specialist: „Este efectuat de către state ostile”

Platforma națională de plăți Ghișeul.ro a fost afectată de un atac informatic neașteptat. Alexandru Panait, specialist în securitate cibernetică, avertizează că situația este serioasă și ar putea avea efecte importante.

Amenințare la adresa securității naționale a României?

În cursul zilei de astăzi au ieșit la iveală informații potrivit cărora platforma națională de plăți online Ghișeul.ro ar fi fost ținta unui atac cibernetic masiv, generat automat prin intermediul unor boți. Surse din zona tehnică indică faptul că este vorba despre un atac de tip DDoS, menit să suprasolicite infrastructura digitală și să îngreuneze accesul utilizatorilor.

Problemele au fost sesizate încă de la primele ore ale dimineții, moment în care echipele tehnice au intervenit de urgență pentru a limita traficul suspect, prin activarea unor filtre de securitate. Aceste măsuri, necesare pentru protejarea sistemului, au dus însă la funcționarea deficitară a platformei, atât pentru cetățeni, cât și pentru instituțiile statului.

Instituții blocate la început de an. Expert: „Sunt atacuri pe partea de infrastructură”

Contextul este unul extrem de sensibil, având în vedere că ne aflăm la început de an, . Mai multe instituții publice și primării nu pot opera în mod normal, fiind blocate proceduri esențiale precum actualizarea taxelor locale, introducerea amenzilor sau raportările fiscale. Printre instituțiile afectate se numără și ANAP, care nu poate încărca date noi în sistem.

Expertul în securitate cibernetică Alexandru Panait a explicat pentru redacția noastră ce presupune un astfel de atac și cât de serioasă este situația. Acesta avertizează că atacurile de tip DDoS nu vizează neapărat furtul de date, ci paralizarea unor servicii critice, ceea ce poate avea efecte în lanț asupra funcționării instituțiilor publice și asupra încrederii cetățenilor în digitalizarea statului.

„Atacurile de tip DDoS sunt atacuri pe partea de infrastructură. Acestea vizează vulnerabilitatea în fața unui număr foarte mare de utilizatori și, practic, în momentul în care o arhitectură a unui sistem informatic are probleme de performanță sau potențiale probleme de performanță, atunci atacurile de DDoS sunt atacuri efective”, a explicat Panait, pentru FANATIK.

Rețele de calculatoare controlate de hackeri pot paraliza platforme online

Pentru a înțelege mecanismul din spatele unui astfel de incident, specialistul a oferit detalii suplimentare privind modul în care funcționează atacurile de tip DDoS și de ce acestea sunt dificil de contracarat în timp real.

„DDoS vine de la Distributed Denial of Service, adică înseamnă că se folosește o rețea de calculatoare. De cele mai multe ori, zombie network, se numesc aceste rețele de calculatoare.

Practic, sunt calculatoare infestate de către unii atacatori care le vând pentru a efectua din locații multiple astfel de atacuri ca să blocheze diferite site-uri”, a mai adăugat fondatorul .

Alexandru Panait: „Un atac la securitatea națională a României. Este efectuat de către state ostile”

Alexandru Panait a comentat și efectele directe ale atacului asupra platformei Ghișeul.ro, subliniind gravitatea situației și implicațiile pentru economia și securitatea României.

„În cazul Ghișeu.ro, având în vedere că a fost suspendat în perioada aceasta a anului în care se fac foarte multe plăți prin intermediul platformei. În primele zile din an au fost făcute undeva la 50.000 de tranzacții și s-au tranzacționat aproximativ câteva zeci de mii de lei

Ceea ce înseamnă că este o perioadă aglomerată și că acest atac cibernetic este clar un atac la securitatea națională a României. Este efectuat de către state ostile tocmai pentru a îngreuna activitatea economică din țara noastră și pentru a crea panică în spațiul public”, a precizat, pentru FANATIK, expertul în securitate cibernetică .

Măsuri esențiale pentru protejarea platformelor online împotriva atacurilor cibernetice

În încheiere, Alexandru Panait a oferit și recomandări pentru prevenirea și .

„Pentru a te proteja din astfel de atac trebuie să folosești CDN, trebuie să folosești diferite leiere de securitate pentru a-ți optimiza livrarea de date către utilizatorii finali și cel mai important lucru este să rezolve problemele de performanță pe care le pot avea sistemele care sunt atacate prin DDoS”, a menționat în final, Panait.

În paralel, la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României are loc o analiză tehnică de urgență, specialiștii încercând să identifice soluții rapide pentru restabilirea completă a platformei. Reprezentanții ADR au transmis că disfuncționalitățile ar putea continua și în zilele următoare, în funcție de evoluția situației și de complexitatea atacului.

„Îmi cer scuze pentru disfuncționalități, dar nu țin neapărat de noi. Noi facem toate demersurile să fie platforma up (n.r.: funcțională) și unde există valori sau informații neactualizate să nu ținem utilizatorii pe platformă, pentru a nu pune presiune pe aceasta”, a comunicat președintele ADR – Dragoș Vlad.