Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău

Liderul DGASPC Giurgiu a făcut o descoperire șocantă în timp ce își spăla mașina. Oficialul dezvăluie, pentru FANATIK, că nu exclude un incident cu armă. Face legătura cu incidentul violent de la Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, când 9 vehicule au fost incendiate.

Cu ce armă au fost făcute găurile din mașina directorului DGASPC Giurgiu?

Vișinel Bălan a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK detalii alarmante despre un atac la adresa sa. Recent, a descoperit că autoturismul, parcat în mod frecvent la locul de muncă, a fost găurit în mod misterios. În plus, camerele de supraveghere din zonă nu funcționează, ceea ce ridică suspiciuni privind o posibilă acțiune premeditată.

El a raportat fapta poliției, a deschis un dosar de daună și pregătește o plângere la Parchet. Oficialul s-a declarat profund alarmat și se întreabă cine i-ar putea dori răul.

„Am niște găuri în mașină. Încă nu știu ce armă s-a folosit. Pot fi făcute cu o șurubelniță, unii spun de pistol. Am cerut mai multe opinii. Unii zic de bile, alții spun de rachetă.

De ce i-a fost vandalizat bolidul și cine ar putea fi responsabil?

Am fost direct contactat de poliție pentru că am deschis dosar de daună. Trebuie să-mi repar bara din față. M-au sunat de dimineață să mă întreb dacă sunt bine. Le-am comunicat că lucrez la plângere către Parchet.

Autoturismul era parcat la muncă. Acasă unde locuiesc, sunt camere, nu am probleme. Eu am găsit găurile în timp ce-mi spălam mașina, că altfel nu m-aș fi prins. Eu cum o spăl în fiecare săptămână, când am făcut-o acum zic, Doamne, ce-i asta? Și de aici m-am activat. Nu știu când s-a produs incidentul, dar sigur cu mai puțin de o săptămână în urmă.

Autovehiculul ciuruit mi-a tras niște semnale de alarmă. M-am întrebat pe cine am supărat în halul ăsta”, a declarat, pentru FANATIK, șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ( ) Giurgiu, Vișinel Bălan.

Ce mesaje și avertismente primește șeful DGASPC?

Bărbatul a dezvăluit că, pe fondul procesului de reorganizare pe care îl implementează în cadrul , a fost deja vizitat și avertizat cu mesaje de tip „Nu te atingi de mine”. De asemenea, Bălan a recunoscut că nu exclude posibilitatea ca anumite gesturi să fie menite să îl intimideze sau să îi transmită avertismente, deși nu are certitudini. Totuși, el rămâne hotărât să nu se lase speriat de aceste presiuni.

„Mărtusisesc că a mai fost vizitat așa, în birou, și mi s-a zis: „Nu te atingi de mine”. Eu sunt într-un proces de reorganizare a instituție. Nu întâmplător au fost tot mai multe demisii în ultima perioadă la mine în instituție, însă nu sunt pierderi foarte mari.

Pot spune doar că, din păcate, rezistă oamenii care, în opinia mea, reprezintă niște paraziți ai sistemului de protecție și nu au nicio legătură reală, cu o îngrijire alternativă, așa cum propun eu, de exemplu.

Nu am exclus suspiciunea de rea intenție din partea unora, în ideea în care să mă intimideze sau să-mi dea un avertisment. Nu știu dacă neapărat suspectez, dar deseori am fost intimidat. Eu merg înainte. Asta nu m-a speriat”, a mai punctat Bălan, fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA).

De ce pleacă peste 50 de angajați, deși nu li s-au cerut demisiile?

Deși peste 50 de angajați și-au dat demisia în ultima perioadă, el susține că nu a cerut niciodată asta. Mai mult, nici nu a concediat pe nimeni, ci a adaptat structura instituției la nevoile reale ale sistemului.

„Desființez mai multe funcții. Gândiți-vă că din 16 șefi rămân 4. Până acum mi-au plecat peste 50 de angajați. Niciodată nu am cerut eu demisia lor. Mai mult, eu nu dau pe nimeni afară, dar da, fac o reorganizare adaptată pe nevoile reale ale sistemului. Și da, fac o serie de schimbări.

Am implementat un mecanism de rocadă. Și anume rocada șefilor între instituții, tocmai să-i scot din zona de aplatizare și să folosesc elementele pozitive pe care le-au dus acolo unde au condus 20-30 de ani. Le cer la fiecare rocadă un raport cu ce anume au identificat și cu ce soluții au venit. Că de-aia sunt șefi. Să văd viziunea lor, dacă într-adevăr sunt conectați. Pe tot parcursul ăsta, mai vine câte o demisie, ce pot să le fac”, a explicat Vișinel Bălan.

Atacul din Giurgiu are legătură cu incendiile din Bacău din 2022?

Vișinel Bălan, șeful DGASPC Giurgiu, a făcut o paralelă clară între atacul recent asupra mașinii sale și un caz similar petrecut în septembrie 2022, în Bacău. El a povestit că, în ziua incidentului, se afla alături de Cristian Codreanu, directorul DGASPC Bacău, când a aflat că opt autoturisme și un microbuz ale instituției au fost incendiate.

„Eu eram atunci vice-președintele Autorității Naționale pentru Protecție a Copilului. Eram la o întâlnire la Comana. Rețin că l-a sunat poliția să-l întrebe dacă e bine, unde este. L-au anunțat că i-au explodat toate mașinile instituției”, a mai precizat acesta, pentru FANATIK.

Potrivit anchetatorilor, liderul sindical nemulțumit de disponibilizările din instituție, împreună cu soția sa, ar fi fost implicați în răzbunarea care a dus la vandalizarea autoturismelor. La Bacău, incendiile din curtea DGASPC au fost surprinse de camerele de supraveghere. În aceeași lună, autoturismul de serviciu al directorului instituției fusese ars în parcare.