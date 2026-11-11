Atac mișelesc în UFC! Clanul Nurmagomedov l-a făcut KO pe fostul campion în holul hotelului. Video

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Lumea luptelor a fost zdruncinată, după ce fostul campion UFC, Merab Dvalishvili, a denunțat pe rețelele de socializare un atac în grup îndreptat de unul dintre rivalii săi. Totul s-a întâmplat în Abu Dhabi, în afara ringului.

Atacul mișelesc al clanului Nurmagomedov a avut loc în timpul unui interviu

Miercuri, 11 noiembrie, a făcut public atacul neașteptat al clanului Nurmangomedov asupra lui Merab Dvalishvili. Luptătorul georgian a fost atacat de Usman Nurmagomedov, fratele său Umar Nurmagomedov și un grup de peste 10 luptători din Daghestan. Merab Dvalishvili a fost lovit, din spate, în timp ce oferea un interviu, în holul hotelului. .

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Postarea lui Dvalishvili a fost însoțită și de un videoclip care a surprins atacul. Fostul campion din UFC a lansat un mesaj prin care discredita atacul neașteptat al clanului Nurmagomedov: ”Sunt lași, lași. Ne-au atacat din spate. Asta nu face un bărbat adevărat. Sunteți o gașcă de lași și va trebui să răspundeți pentru ceea ce ați făcut. Nu sunteți bărbați adevărați”.

Mai multe imagini cu georgianul au fost postate după atac. Dvalishvili a fost surprins cu fața plină de sânge, după ce luptătorii din clanul Nurmagomedov i-au spart arcada. Merab Dvalishvili și Umar Nurmagomedov se află în Emiratele Arabe Unite pentru competiția de wrestling RAF. Deși reprezintă o arie sportivă diferită a luptelor față de UFC, organizatorii au creat un nucleu serios de sportivi care au migrat spre wrestling. Cei doi nu aveau să se întâlnească în ring, fiind programați să lupte cu alți adversari.

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Motivul conflictului dintre Dvalishvili și Nurmagomedov, o luptă din 2025

Tensiunile dintre sportivii celor două țări își au originile în 2008. Atunci, în urma invaziei Rusiei din Georgia, animozitățile locuitorilor, și implicit luptătorilor, din cele două state s-au intensificat. Mai multe conflicte violente s-au înregistrat, de-a lungul ultimilor 18 ani, între ruși și georgieni, din cauza problemelor geo-politice.

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🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA)

Într-o privire mai atentă, Merab Dvalishvili și Umar Nurmagomedov sunt la prima ciocnire în afara ringului. Cei doi s-au mai întâlnit în UFC 311, când luptătorul din Daghestan își putea adjudeca titlul. Georgianul a câștigat, la puncte, după cele cinci runde disputate. De atunci, tensiunile dintre Dvalishvili și clanul Nurmagomedov au fost alimentate constant de declarații și mesaje pe rețelele de socializare.