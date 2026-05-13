Atac neașteptat de dur din Ucraina la adresa lui Nicușor Dan. Președintele României e acuzat că a trecut de partea euroscepticilor

Discursul lui Nicuşor Dan de Ziua Europei a fost criticat de o parte a opiniei publice din ţară, care nu a fost de acord cu remarcile sale la adresa UE, dar el a fost analizat şi în afara graniţelor. Cuvintele preşedintelui României au provocat o reacţie neaşteptat de dură în presa ucraineană, una dintre cele mai importante şi influente publicaţii de la Kiev, Ukrainska Pravda, acuzându-l pe Nicuşor Dan că a trecut de partea euroscepticilor.

Ukrainska Pravda acuză că discursul lui Nicușor Dan despre greșelile UE e bazat pe „minciuni şi manipulări”

Victoria lui Nicuşor Dan în alegerile prezidenţiale din mai 2025 a fost salutată pe întreg continentul, fiind considerată un succes asupra extremei drepte. Deşi neafiliat vreunui partid politic, el însuși era perceput ca un lider liberal proeuropean. La un an distanţă de la acel moment, prea ucraineană şi-a schimbat părerea despre preşedintele României, considerând că această imaginea proeuropeană a fost „ştirbită, dacă nu chiar distrusă”.

„Nicuşor Dan a anulat în mod neașteptat sărbătorirea Zilei Europei, a anulat o invitație adresată unui oaspete de rang înalt de la Bruxelles (n.r. – Roberta Metsola, preşedintele Parlamentului European) și, în schimb, a ținut un discurs despre ‘greșelile Europei’, bazat pe minciuni și manipulări”, se arată în materialul publicat în Ukrainska Pravda, sub semnătura jurnalistului Serghei Sidorenko.

Nicuşor Dan e acuzat că orientează România spre SUA, în detrimentul UE

Articolul aminteşte că toate acestea s-au petrecut pe fondul unei crize politice, cu câteva zile înainte Parlamentul de la Bucureşti votând o moţiune de cenzură prin care a dat jos guvernul „pro-european” condus de Ilie Bolojan. „Imediat au apărut speculaţii că în spatele căderii guvernului s-ar putea afla președintele. Acum, Nicușor Dan a alimentat aceste suspiciuni, subliniind că România are nevoie de un . Și a îndemnat la o orientare mai puternică către SUA. De asemenea, a promis că țara va avea un guvern pro-occidental, nu pro-european. Iar în realitatea politică românească, acest lucru este perceput ca o invitație la o coaliție cu extrema dreaptă reprezentată de partidului AUR”, se mai arată în analiza ucrainenilor.

În comparaţie, este subliniat că premierul Bolojan a susţinut pe 9 mai un discurs diametral opus, despre faptul că viitorul României este în Europa. „Pentru Ucraina, toate acestea înseamnă că România intră într-o zonă de turbulență și mai mare și devine pentru noi un partener mai puțin previzibil”, mai scriu jurnaliştii de la Kiev. Aceştia îşi justifică teama prin faptul că guvernul Bolojan a susținut sistematic Ucraina.

Jurnaliştii ucraineni spun că discursul de Ziua Europei al lui Nicuşor Dan a fost „scandalos”

În continuare a fost analizat cuvânt cu cuvânt , acesta fiind acuzat că a ales a ales să joace rolul unui critic al Uniunii Europene, care în cadrul acesteia. Cel mai deranjant pentru vecinii de la Kiev a fost însă apelul acestuia de a privi spre Statele Unite și mențiunea că România are nevoie de o UE care să aibă o cooperare onestă și fermă cu SUA, în condiții de egalitate.

„Se va schimba politica României față de Uniunea Europeană? Nu există un răspuns clar la această întrebare, și oricum nu doar președintele este cel care stabilește această politică. Dar se poate afirma cu certitudine că discursul scandalos al lui Nicuşor Dan nu a fost o scăpare, ci o acțiune deliberată din partea sa”, mai scrie Ukrainska Pravda, în articolul intitulat „O pierde Europa pe România? De ce președintele ‘liberal’ Nicușor Dan a trecut de partea euroscepticilor”. De asemenea, mai este amintit că Dan a fost singurul președinte al unui stat membru al UE care a fost de acord să se alăture așa-numitului „Consiliu pentru Pace” al lui Donald Trump. De altfel, chiar este subliniat că, legat de criza politică, preşedintele a spus că în România se va forma un guvern „pro-occidental”, fiind remarcat că Nicuşor Dan a ales încă o dată acest termen, pentru a sublinia orientarea către SUA, nu doar către UE