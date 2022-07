Atac neaşteptat după ce Dan Petrescu a refuzat să participe la festivitatea de premiere a Supercupei: ”Trebuie să-ți respecți adversarii”

Gabi Balint fost coechipier cu Dan Petrescu la Steaua, îl face praf pe antrenorul campioanei CFR Cluj pentru că a refuzat să participe la festivitatea de premiere a Supercupei.

Gabi Balint: ”El nu știe să piardă, îl cunosc foarte bine”

, învinsă de Sepsi Sfântu Gheorghe cu 2-1 în Supercupa României. Tehnicianul și-a motivat absența de la ceremonie spunând că a trebuit să răspundă la un telefon foarte important.

Până a terminat, probabil, de dat explicații cuiva din conducere, pentru ratarea primului trofeu al sezonului, s-a terminat și momentul festiv dedicat echipei învinse.

Fostul lui coechipier de la Steaua, Gabi Balint, spune că pentru Dan petrescu astfel de gesturi sunt normal, pentru că antrenorul CFR-ului nu suportă eșecurile.

”Ce să mai? El nu știe să piardă, îl cunosc foarte bine. El trebuie să înțeleagă că nu poate fi învingător întotdeauna, ăsta e sportul. Trebuie să înveți din înfrângeri și să știi să pierzi.

Trebuie să-ți respecți adversarii. Din păcate, el are această problemă și va trebui să și-o corecteze. E un antrenor foarte bun, dar, câteodată, la fel cum a făcut și în ultima etapă, când a spus că este bolnav… S-a întâmplat și la Supercupă, un lucru neașteptat pentru mine”, a spus Balint la

”M-am dus în vestiar, am stat puțin la telefon și când am vrut să vin, mi-au spus că s-a terminat. Am pierdut medalia și tot ce era acolo, sper să o primesc”, a comentat Dan Petrescu absența de la festivitatea de premiere.

Pentru CFR urmează un meci de totul sau nimic din punct de vedere financiar

Campioana României a început stângaci actualul sezon. Mai înainte de eșecul din Supercupă, feroviarii au fost ținuți în șah 0-0 de Pyunik Erevan, adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

CFR a controlat partida din capitala Armeniei, dar a irosit câteva ocazii importante, iar returul de la Cluj are o miză și mai mare pentru ardeleni.

Din cauza situației financiare precare, feroviarii în cea mai importantă competiție continentală intercluburi pentru a-și asigura prezența în faza grupelor măcar într-una din celelalte două întreceri Conference League, sau Liga Europa.

De altfel, la finalul partidei din Supercupă, Dan Petrescu admitea că meciul de marți, cu Pyunik, este unul de totul sau nimic din punct de vedere financiare pentru CFR Cluj.

”Din punct de vedere financiar meciul următor e vital pentru club. E presiune, să vedem dacă jucătorii pot să treacă peste această presiune”, a spus Petrescu.