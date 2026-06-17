Sport

Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera

Mihai Bendeac l-a criticat pe Gigi Becali pentru construcția bisericii din Pipera, care l-a costat pe omul de afaceri 20 de milioane de euro. Ce spune celebrul actor despre gestul patronului FCSB
Ciprian Păvăleanu
17.06.2026 | 12:48
Atac neasteptat Mihai Bendeac il face praf pe Gigi Becali si biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
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Atacul lui Mihai Bendeac la adresa lui Gigi Becali a devenit viral. Foto: Colaj FANATIK
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Gigi Becali a ridicat o biserică în zona Pipera, iar aceasta a fost sfințită în urmă cu câteva zile în fața a sute de credincioși. Lăcașul de cult l-a costat pe patronul FCSB 20 de milioane de euro, însă încă nu este complet gata. Visul patronului de la FCSB a fost criticat dur de Mihai Bendeac, celebrul actor de comedie, cunoscut în trecut pentru parodiile la adresa omului de afaceri.

Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a ridicat o biserică de 20 de milioane de euro

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac l-a atacat subtil pe Gigi Becali, fără să-i rostească numele, după ctitorirea bisericii de 20 de milioane de euro. La finalul clipului l-a parodiat așa cum o făcea la TV în urmă cu mai mulți ani, lăsând de înțeles de la sine despre cine este vorba în postarea sa. Celebrul actor de la Teatrul de Comedie a făcut legătura cu ultimul film lansat sub regia sa „Băieți de oraș”: „Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului.

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Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la tine pe tarla și spui că «Sagrada Familia» nici nu se compară. (n.r. – he, he, râde și îl imită pe Gigi Becali) Mi-am făcut biserică. Frumoasă biserică, asta. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, sunteți pe altă realitate, e frumos, tată”, a spus Mihai Bendeac, pe contul său de Instagram.

Gigi Becali a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română

Duminică dimineață, 14 iunie, a avut loc sfințirea lăcașului de cult ridicat în zona Pipera, care l-a costat 20 de milioane de euro pe Gigi Becali. La finalul slujbei de sfințire a bisericii, patronul FCSB a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.

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„Știți cu toții de unde a plecat totul. O să o mai spun o dată pentru cine nu știe. Jucam în 2008 cu Galatasaray, ei aveau o echipă foarte puternică. Dăduseră vreo 20 de milioane de euro pe un jucător, iar noi trebuia să câștigăm la Istanbul. Eram pe drum, tot făceam rugăciune și spuneam: ‘Doamne, oare te vei abate de la mine acum și nu o să îmi dai biruință? Dacă îmi vei da biruință, atunci voi face o biserică!’. Așa am vorbit cu Dumnezeu atunci. Au existat atunci foarte multe discuții cu terenul. Am primit 6 milioane de euro pe teren, însă eu nu am vrut să îl dau. Am zis că nu negociez cu Dumnezeu! Așa a vrut El!”, a declarat Gigi Becali.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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