Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera

Gigi Becali a ridicat o biserică în zona Pipera, iar aceasta a fost sfințită în urmă cu câteva zile în fața a sute de credincioși. Lăcașul de cult l-a costat pe patronul FCSB 20 de milioane de euro, însă încă nu este complet gata. Visul patronului de la FCSB a fost criticat dur de Mihai Bendeac, celebrul actor de comedie, cunoscut în trecut pentru parodiile la adresa omului de afaceri.
Printr-o postare pe rețelele de socializare, Mihai Bendeac l-a atacat subtil pe Gigi Becali, fără să-i rostească numele, după ctitorirea bisericii de 20 de milioane de euro. La finalul clipului l-a parodiat așa cum o făcea la TV în urmă cu mai mulți ani, lăsând de înțeles de la sine despre cine este vorba în postarea sa. Celebrul actor de la Teatrul de Comedie a făcut legătura cu ultimul film lansat sub regia sa „Băieți de oraș”: „Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului.
Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la tine pe tarla și spui că «Sagrada Familia» nici nu se compară. (n.r. – he, he, râde și îl imită pe Gigi Becali) Mi-am făcut biserică. Frumoasă biserică, asta. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, sunteți pe altă realitate, e frumos, tată”, a spus Mihai Bendeac, pe contul său de Instagram.
Duminică dimineață, 14 iunie, a avut loc sfințirea lăcașului de cult ridicat în zona Pipera, care l-a costat 20 de milioane de euro pe Gigi Becali. La finalul slujbei de sfințire a bisericii, patronul FCSB a fost decorat de Biserica Ortodoxă Română cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.
„Știți cu toții de unde a plecat totul. O să o mai spun o dată pentru cine nu știe. Jucam în 2008 cu Galatasaray, ei aveau o echipă foarte puternică. Dăduseră vreo 20 de milioane de euro pe un jucător, iar noi trebuia să câștigăm la Istanbul. Eram pe drum, tot făceam rugăciune și spuneam: ‘Doamne, oare te vei abate de la mine acum și nu o să îmi dai biruință? Dacă îmi vei da biruință, atunci voi face o biserică!’. Așa am vorbit cu Dumnezeu atunci. Au existat atunci foarte multe discuții cu terenul. Am primit 6 milioane de euro pe teren, însă eu nu am vrut să îl dau. Am zis că nu negociez cu Dumnezeu! Așa a vrut El!”, a declarat Gigi Becali.