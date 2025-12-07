Atac nuclear la Charalambous și Pintilii: „Ei, săracii, nu au ce să facă. FCSB joacă după ureche, n-au nicio idee de joc”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a analizat jocul FCSB-ului după partida cu Dinamo. Fostul antrenor de la Rapid a ținut să puncteze faptul că Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu mai au control asupra jucătorilor.
Iulian Stoica
07.12.2025 | 12:22
Marius Șumudică, atac la adresa lui Charalambous și Pintilii după FCSB - Dinamo. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a remizat cu Dinamo, scor 0-0, în etapa 19 din SuperLiga. Jocul roș-albaștrilor a fost unul modest, iar cel mai bun jucător de pe teren a fost Mihai Toma, jucătorul folosit pentru regula U21. În urma acestui rezultat, Marius Șumudică a ținut să scoată în evidență faptul că Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu mai au control asupra fotbaliștilor.

Marius Șumudică, analiză după FCSB – Dinamo 0-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că, deși FCSB are jucători de mai mare valoare, Dinamo merita să câștige. Antrenorul e de părere că roș-albaștrii nu au o idee de joc, pe când rivala, sub bagheta lui Zeljko Kopic, formează un grup.

„Dinamo are o idee de joc, lucru care nu se întâmplă în momentul de față la FCSB. La FCSB se așteaptă doar o sclipire individuală din partea unui jucător. Dacă pui în antiteză loturile celor două echipe, din punct de vedere individual se vede că FCSB are jucători de o calitate peste a celor de la Dinamo.

În schimb, Dinamo formează un grup, are un antrenor care lucrează, care și-a implementat o filosofie, pe când la FCSB se vede că este o echipă care joacă după ureche. E o echipă care nu are niciun traseu de joc, o echipă care nu duce mingea, prin construcție, să facă o fază extraordinară. 

La FCSB nu văd acțiuni construite, trebuie să vină Tănase să ia mingile, ori să vină Olaru și să dribleze din poziție de 1 contra 1. Nu am văzut 6-7-10 pase legate în progresie”, a declarat Marius Șumudică.

Regula U21, cea mai mare problemă de la FCSB

Marius Șumudică consideră că FCSB suferă la capitolul regulii U21: „(n.r. – Toma a fost cel mai bun jucător al echipei) Bine, voi îl scoateți pe Toma cel mai bun, asta în contextul în care ceilalți au fost invizibili. Toma mi se pare că nu a făcut nimic.

Ce poziție a jucat Toma ieri? Bandă stângă, nu? A început bandă stângă. Nu a dat o centrare de gol, nu a dat un șut la poartă. (n.r. – Centrare nu avea cui să îi dea) Da, nu știu. Mare problemă de la FCSB este la jucătorul under. FCSB nu are un jucător under de mare valoare, cu tot respectul pentru cei care sunt acolo.

Ei au dat bani pe Cercel, iar el în momentul de față ba e accidentat, ba îl doare spatele, ba joacă fundaș central sau dreapta. Toma a jucat fundaș dreapta, iar acum a jucat bandă stângă. Ei au probleme mari la jucătorul under, uitați-vă la alte echipe, Caragea a fost peste Toma ieri.

În momentul în care tu joci acasă cu 30.000 de spectatori, iar tu în prima repriză nu ajungi să fii periculos, poate doar șutul acela a lui Olaru, din piruetă… Tu nu ajungi să fii periculos, să ai o construcție elaborată.

A doua problemă pe care am văzut-o este organizarea de joc, nu au nicio idee de joc. Ei nu au o construcție care să plece, de exemplu, de la Târnovanu, chestie pe care o vezi la Universitatea Craiova sau Rapid. Ei nu fac lucrul acesta! Trebuie Târnovanu să joace minge lungă, dar pe cine? Cine să dea cu capul? Dădea doar Boateng”.

Charalambous și Pintilii, atacați de Marius Șumudică

În încheiere, Marius Șumudică a mărturisit că, după părerea sa, antrenorii Charalambous și Pintilii și-au epuizat ideile. Tehnicianul consideră că jucătorii simt în teren că Gigi Becali face schimbările și nu mai ascultă de cei din staff-ul tehnic.

„(n.r. – Pare că Charalambous și Pintilii și-au epuizat orice fel de idee) Săracii, ei sunt între ciocan și nicovală. Ei sunt acolo, se vede că la un moment dat jucătorii răspund cu o oarecare indiferență. Jucătorii știu cine face schimbările și tot ceea ce se întâmplă la FCSB.

Din punct de vedere al pregătirii jucătorilor, cei care pregătesc ciclul săptămânal sunt antrenorii. Că vine Gigi și spune ‘ăsta e primul 11, acestea sunt rezervele’, dă telefon și spune ‘vreau să îl schimb pe Octavian Popescu după 15 minute’, asta nu mai ține de antrenor. Ei nu au puterea să facă ceva în fața lui Gigi. Eu cred că, în momentul de față, nu are puterea nimeni în România să îl domine pe Gigi vreodată.

Depinde foarte mult de relația dintre jucători și antrenori. A remarcat bine Adi Ilie, la un moment dat Elias Charalambous arăta cu degetele sistemul. Mai făceam și eu lucrul acesta, în momentul în care rămâneam în inferioritate numerică.

Consider că aici există o fractură între staff-ul tehnic și jucători. Jucătorii nu mai ascultă probabil. Așa cum se vede cu ochiul liber, este o echipă nelucrată tactic”, a încheiat Marius Șumudică.

