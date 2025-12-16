Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”

ADVERTISEMENT

Ciprian Paraschiv a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce președintele țării a luat decizia de a nu promulga „Legea Novak”, cea ce presupune ca cel puțin 40% din componența unei echipe să fie formată din români.

Prima reacție a lui Ciprian Paraschiv după ce Nicușor Dan nu a promulgat „Legea Novak”

Nicușor Dan a luat o poziție clară împotriva „Legii Novak”. Președintele României a decis să nu promulge această lege și să trimită actul normativ la Curtea Constituțională a României. El este de părere că aceasta ar încălca atât Constituția României, cât și dreptul Uniunii Europene.

Ciprian Paraschiv, deputat în Parlamentul României, a oferit o primă reacție acidă, în exclusivitate pentru FANATIK, în legătură cu decizia surprinzătoare a lui Nicușor Dan: „Sunt siderat că președintele țării se antepronunță asupra constituționalității unei legi.

Această lege trebuie judecată de Curtea Constituțională, iar tu, ca președinte, nu ai dreptul constituțional să te antepronunți, mai ales că nu știi regulamentele europene, regulamentele UEFA sau nu citești o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune negru pe alb că această lege este nediscriminatorie, respectă principiul constituționalității și este constituțională. Eu sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a transmis Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.

Ce urmează acum în ceea ce privește „Legea Novak”

a fost blocată de Nicușor Dan și trimisă la Curtea Constituțională, urmează ca CCR să se asigure că legea respectă Constituția României înainte de a fi promulgată.

