Sport

Atac nuclear la Nicușor Dan după ce a trimis „Legea Novak” la CCR: „Este anti-român! Sunt siderat!”

Nicușor Dan a blocat „Legea Novak” și a contestat-o la CCR. Declarații nucleare la adresa Președintelui României după ce a luat această decizie: „Nu mă așteptam niciodată!”
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
16.12.2025 | 20:16
Atac nuclear la Nicusor Dan dupa ce a trimis Legea Novak la CCR Este antiroman Sunt siderat
EXCLUSIV FANATIK
Ciprian Paraschiv, declarații acide la adresa lui Nicușor Dan după ce președintele țării a blocat „Leagea Novak”. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Ciprian Paraschiv a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce președintele țării a luat decizia de a nu promulga „Legea Novak”, cea ce presupune ca cel puțin 40% din componența unei echipe să fie formată din români.

Prima reacție a lui Ciprian Paraschiv după ce Nicușor Dan nu a promulgat „Legea Novak”

Nicușor Dan a luat o poziție clară împotriva „Legii Novak”. Președintele României a decis să nu promulge această lege și să trimită actul normativ la Curtea Constituțională a României. El este de părere că aceasta ar încălca atât Constituția României, cât și dreptul Uniunii Europene.

ADVERTISEMENT

Ciprian Paraschiv, deputat în Parlamentul României, a oferit o primă reacție acidă, în exclusivitate pentru FANATIK, în legătură cu decizia surprinzătoare a lui Nicușor Dan: „Sunt siderat că președintele țării se antepronunță asupra constituționalității unei legi.

Această lege trebuie judecată de Curtea Constituțională, iar tu, ca președinte, nu ai dreptul constituțional să te antepronunți, mai ales că nu știi regulamentele europene, regulamentele UEFA sau nu citești o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care spune negru pe alb că această lege este nediscriminatorie, respectă principiul constituționalității și este constituțională. Eu sunt siderat că președintele țării se poate pronunța înainte ca legea să judecată la CCR. Este uluitor, sincer. Nu m-am așteptat. Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan a demonstrat în această seară cât de anti-român este”, a transmis Ciprian Paraschiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald...
Digi24.ro
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

Ce urmează acum în ceea ce privește „Legea Novak”

După ce „Legea Novak”, care a avut multe opinii contra sa în fotbalul românesc, a fost blocată de Nicușor Dan și trimisă la Curtea Constituțională, urmează ca CCR să se asigure că legea respectă Constituția României înainte de a fi promulgată.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Și-a aflat sentința:
Digisport.ro
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"

În cazul în care se constată încălcarea Constituției României, legea poate fi declarată neconstituțională și va fi suspendată, iar Parlamentul are datoria de a o modifica. Motivele pentru care Nicușor Dan nu a promulgat „Legea Novak”, și care apar în actul obținut de FANATIK, sunt următoarele:

  1. Legea impunea un prag minim de 40% sportivi români pe teren
  2. Măsura se baza pe cetățenie, nu pe formare sportivă
  3. Este încălcat dreptul la muncă al sportivilor din UE
  4. Se încalcă libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană
  5. Există jurisprudență clară împotriva acestor limitări
  6. Amenzile depășesc cadrul general al legislației contravenționale
Bărbatul care a vrut să îi masacreze pe fanii lui Liverpool și-a aflat...
Fanatik
Bărbatul care a vrut să îi masacreze pe fanii lui Liverpool și-a aflat pedeapsa! Își va petrece aproape tot restul vieții după gratii
Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea...
Fanatik
Cauzele declinului lui Denis Alibec la FCSB. Atacantul, propus în direct la marea rivală a roș-albaștrilor: „Are nevoie de unul ca el”
E gata! Noul stadion Dinamo a depășit și ultimul obstacol: „Să dăm drumul...
Fanatik
E gata! Noul stadion Dinamo a depășit și ultimul obstacol: „Să dăm drumul la treabă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dumitru Dragomir s-a trezit cu o fată în camera de hotel: 'Făceau ce...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir s-a trezit cu o fată în camera de hotel: 'Făceau ce voiau, era lumea lor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!