Atac rasist în Italia asupra unei jucătoare de baschet cu origini române: „Am fost jignită pentru că sunt o străină”

Beatrice Ion, o jucătoare de baschet a naționalei Italiei paralimpice cu origini române, a trăit un eveniment nefericit în țara sa adoptivă, fiind jignită doar pentru că este străină.

Beatrice a fost agresată verbal pe străzile unei localități micuțe din jurul orașului Roma.

Jucătoarea de baschet a detaliat momentele neplăcute trăite prin intermediul rețelelor de socializare.

Atacul rasist la care a fost supus o jucătoare de baschet cu origini române în Italia

Beatrice Ion, o jucătoare de baschet cu origini române, a descris pe rețelele de socializare un moment halucinant care i s-a întâmplat în Italia, țară care a adoptat-o de 16 ani:

„Trăiesc în Italia de 16 ani, am cetățenie, am urmat toate școlile aici, sunt la facultate, joc baschet pentru echipa Italiei și mă consider sută la sută italiancă.

Cu toate acestea, am fost atacată din cauză că pentru el eram o străină. Nu o să detaliez despre injuriile care mi s-au adus. Nu-mi spuneți că rasismul nu există în această țară!

L-am trăit pe propria piele și doare rău. Rușine celor care ne-au atacat! Om fi noi străini, dar avem mai multă demnitate decât ei, iar celor care doar au privit și nu au luat niciun fel de atitudine să le fie de asemenea rușine!”.

„M-am gândit că nu puteam să nu vorbesc întrucât aceste lucruri se întâmplă în fiecare zi și e bine ca lumea să știe pentru că de cele mai multe ori pare că noi, străinii, suntem cei care fac lucruri urâte, dar nu e adevărat”, a mai scris Beatrice.

A primit mesaje de sprijin

În urma reacției sale, Beatrice a primit mai multe mesaje de sprijin din partea unor staruri precum Marco Belinelli, component al echipei San Antonio Spurs:

„Beatrice, aceasta nu e țara pe care o iubesc eu și pe care mă simt mândru să o reprezint, acesta este răul care trebuie eradicat. Suntem toți alături de tine și de familia ta”.