Atac sângeros în Canada. Un mort și mai mulți răniți lângă o bibliotecă din Vancouver. Video

O femeie a murit și mai multe persoane au ajuns la spital, înjunghiate, după un atac sângeros cu armă albă petrecut sâmbătă după amiaza în Canada. Evenimentul dramatic a avut loc în Vancouver, vestul țării.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 13:45 în interiorul și în afara Bibliotecii Lynn Valley, situată în zona comercială Lynn Valley Village, care era plină de oameni în acest weekend.

Conform presei din Canada, atacatorul, care se pare că ar fi acționat singur, fără niciun sprijin, a fost reținut și este acum în custodia poliției.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care atacatorul, având un cuțit de dimensiuni destul de mari în mână, este imobilizat de cadrele din Poliție.

Martorii prezenți în zona bibliotecii, îngroziți de acest atac, au declarat pentru site-ul Global News că suspectul atacului a început să înjunghie oameni în interiorul bibliotecii înainte de a se deplasa în afara clădirii.

”Eram în interiorul bibliotecii. Dintr-o dată, am auzit strigăte și toată lumea s-a oprit și a privit șocată cum oamenii erau atacați. Apoi, toate persoane au început să fugă pe ușa laterală”, a declarat Mary Craver, care participa la o vânzare de carte în acel moment.

”Au fost cel puțin șase victime pe care le-am putea număra pe o rază de 50 de metri, deci totul a fost extrem de traumatic. Încercam să ne găsim fiica în zonă, așa că a fost cam înspăimântător”, a mai spus Mary pentru Global News.

Serviciile de Sănătate de Urgență din Vancouver au declarat că au trimis la fața locului 11 ambulanțe. Șase persoane au fost transportate la spital în stare gravă. Din păcate, o femeie a decedat din cauza rănilor.

La scurt timp după producerea atacului, Justin Trudeau, premierul Canadei, a transmis un mesaj de condoleanța victimelor din Vancouver.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021