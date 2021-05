Atac sângeros la o școală din Rusia. Cel puțin 11 morți. Opt elevi printre victime. Video. Update

Atac sângeros în Rusia. Cel puțin 11 persoane, dintre care opt elevi și un profesor, au murit marți la o școală din Kazan, după ce doi atacatori au deschis focul în unitatea de învățământ.

UPDATE, ora 11:32 / Numărul de persoane ucise în atacul cu focuri de armă în școala din oraşul Kazan a crescut la 11, dintre care opt copii, informează Sky News.

La unitatea școlară din centrul Rusia au ajuns deja peste 20 de ambulanțe, pregătite să preia victimele. Acțiunea este în desfășurare, astfel că numărul celor răniți poate crește de la o oră la alta. Peste 30 de răniți sunt anunțați de presa internațională în acest moment.

Știrea inițială, ora 11:11 / Din primele informații, unul dintre atacatori, un adolescent de 17 ani, ar fi fost reținut, anunță Interfax. Se pare că un al doilea om înarmat ar putea fi încă în clădire.

Numărul victimelor din atacul cu focuri de armă dintr-o şcoală situată în oraşul Kazan din centrul Rusiei este de nouă, dintre care opt copii, informează agenţiile de presă ruse, citate de DW.

De asemenea, alți 10 copii au fost răniți, iar o parte dintre ei au avut nevoie de spitalizare.

”Au decedat 9 persoane, dintre care 8 copii şi un profesor. De asemenea, au fost răniţi alţi 10 oameni, dintre care 4 au fost spitalizați”, a declarat pentru TASS o sursă din cadrul serviciilor pentru situaţii de urgenţă ruse.

Într-o serie de imagini șocante apărute pe site-urile de socializare se văd copii cum sar de la etaj pentru a scăpa cu viață din clădirea luată cu asalt de atacatori.

Un purtător de cuvânt al primăriei orașului Kazan a declarat jurnaliștilor că elevii de la școala și de la o grădiniță vecină au fost evacuați după acest incident.

Momentul în care primul atacator, un adolescent de 17 ani, este reținut, a apărut pe un site de socializare.

