Atac șocant lângă gara din Viena. Doi români au fost înjunghiați de un migrant somalez

Doi români au fost înjunghiați de un bărbat somalez în apropierea gării din Viena. După ce a făcut și o a treia victimă, atacatorul a fost reținut.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 14:12
Atac socant langa gara din Viena Doi romani au fost injunghiati de un migrant somalez
Doi români au fost înjunghiați lângă gara din Viena. Sursa foto: Pixabay, Unsplash

Doi români au fost înjunghiați în Austria, în zona gării din Viena. Atacatorul, un migrant somalez de 30 de ani, nu s-a oprit aici, ci a mai făcut și o a treia victimă. Polițiștii au ajuns de urgență la fața locului.

Doi români au fost înjunghiați lângă gara din Viena

Doi români aflați în Austria au fost înjunghiați fără milă în apropiere de gara din Viena. Atacatorul a fost un bărbat de origine somaleză, migrant, care s-a năpustit asupra românilor fără motiv. Ulterior, bărbatul de 30 de ani a atacat o a treia victimă, tot în zona gării din Viena.

Toate cele trei victime, în vârstă de 48, 51 și 51 de ani, au suferit răni grave. Unul dintre bărbați a fost înjunghiat de somalez în zona gâtului, în timp ce al doilea român a fost înjunghiat în zona stomacului. A treia victimă a fost lovită cu capul de către bărbatul somalez, potrivit declarațiilor oferite de poliție.

Până în prezent, nu se cunoaște adevărată cauză pentru care somalezul a decis să îi atace pe cei doi bărbați în zona gării din Viena. Potrivit declarațiilor oferite de români, aceștia nu au avut niciun contact anterior cu suspectul și nici nu l-au cunoscut înainte de incident. Totul s-a întâmplat atât de rapid, încât niciuna dintre victime nu a avut timp să reacționeze.

Victimele făceau parte din comunitatea de oameni fără adăpost

Din fericire, poliția a intervenit rapid la fața locului. Ajunși la gara din Viena, oamenii legii au reușit să îl imobilizezeze pe bărbatul somalez, după care l-au arestat. Victimele au fost transportate la spital, acolo unde au primit toate îngrijirile necesare. În continuare, ancheta este în curs de desfășurare.

„Potrivit victimelor, nu existase niciun contact anterior cu suspectul. Acesta le era complet necunoscut.”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Markus Dittrich.

Potrivit rapoartelor din presa austriacă, cei doi români, dar și cea de-a treia victimă erau cunoscute ca făcând parte din comunitatea locală a persoanelor fără adăpost. Se pare că toate victimele aveau probleme cu alcoolul, potrivit oe24.at. Presa locală susține că acest incident nu face decât să alimenteze dezbaterea continuă din Austria privind migrația și siguranța publică.

Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
