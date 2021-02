Atac violent al lui Ilie Năstase la conducătorii fotbalului românesc: „E incredibil, sunt indignat!”

Ilie Năstase a vorbit despre situația din fotbalul românesc și s-a declarat extrem de nemulțumit de utilizarea sistemului cu play-off și play-out. Fostul tenismen a criticat dur și arbitrajele.

Cunoscut pentru simpatia sa față de FCSB, Ilie Năstase crede că arbitrii greșesc mult prea mult împotriva echipei sale favorite și crede că sistemul competițional dezavantajează și el echipele care adună puncte pe parcursul sezonului.

De asemenea, Ilie Năstase a vorbit despre înfrângerea Simonei Halep înregistrată în sferturile turneului Australian Open, contra Serenei Williams. El nu a dorit să comenteze conflictul dintre soțul Serenei și Ion Țiriac.

Atac violent al lui Ilie Năstase la conducătorii fotbalului românesc: „Pe cine interesează play-out-ul?”

Ilie Năstase crede că sistmeul competițional utilizat în România este unul extrem de nedrept pentru echipele care arată consistență și adună puncte pe parcursul sezonului regulat. Fostul tenismen a fost vehement la adresa ideii de înjumătățire a punctelor odată cu intrarea în fazele finale ale competiției.

„E și sistemul ăsta cu play-off. Mă deranjează că se aplică acest sistem. Punctele alea câștigate pe teren… Cum să le înjumătățești? Ai 15 puncte avans, apoi ai o formă mai slabă în play-off și pierzi campionatul că sunt punctele înjumătățite! Ce mă interesează pe mine să mă uit la play-out? Pe cine interesează asta? Pe nimeni.

Sistemul ăsta există în două-trei țări. În campionatele importante nu sunt sistemele astea, noi de ce copiem numai ce e în locurile unde e rău? E incredibil, nu se poate. Dar nu mă bag eu, sunt doar indignat pentru că se face rău fotbalului. Oamenii ăia depun eforturi tot anul pentru ca la final să piardă totul”, a spus Năstase la ProX.

De asemenea, „Nasty” a comentat și situația de la FCSB. Suporter al clubului patronat de Gigi Becali, Năstase s-a declarat revoltat de presupusele erori de arbitraj comise în ultima vreme contra echipei sale favorite, însă a recunoscut și că plecarea lui Dennis Man a lăsat echipa fără principala gură de foc.

„Credeam că m-ați sunat să mă întrebați de arbitrii care greșesc mereu împtoriva FCSB-ului. Nu se poate așa grav. Să fii la 50 de metri și să dai penalty de acolo. Nu am treabă, nu sunt eu patronul, dar când are dreptate, are, frate. Trebuie să îți faci dreptate singur. Oamenii ăștia ori nu sunt profesioniști, ori nu sunt plătiți cum trebuie. Dar pentru astfel de greșeli, trebuie să fie amendați.

Și la ultimul meci mă refer, dar și la meciul de la Cluj, când a sărit la cap Miron și a dat penalty. Cei care zic că s-a dat corect penalty cu Hermannstadt nu au văzut unde era arbitrul? Era la 40 de metri, erau toți jucătorii în fața lui, cum a văzut el? Mai greșesc și experții, vă rog eu frumos. Nu aș merge atât de departe încât să acuz conspirații, dar se greșește foarte des. Contează mult. E adevărat și că FCSB nu a marcat după plecarea lui Dennis Man, dar el era motorul, el deschidea drumul către gol. Datorită lui plecau cu 1-0, acum nu mai e așa. Dar sper să își revină”, a mai spus fostul tenismen.

Crede în tinerii de la FCSB. Cum a comentat înfrângerea Simonei Halep

Deși crede că plecarea lui Dennis Man reprezintă o pierdere uriașă pentru roș-albaștri, Ilie Năstase are încredere în tinerii rămași la FCSB, precum Octavian Popescu și Adrian Niță. Însă fostul tenismen susține că trebuie ca cei doi, îndeosebi Niță, să joace mai mult.

„Deocamdată, Octavian Popescu e un tânăr care promite foarte mult. Mai e un tânăr acolo care îmi place mult, Niță, cel care cred că e un talent extraordinar. Sunt doi tineri de mare viitor, dar treubie să joace cât mai mult. Dacă nu îi bagă acum să se remarce, e greu pentru ei să arate ce știu în 10-15 minute”, a mai declarat Năstase.

Firește, Năstase a comentat și înfrângerea Simonei Halep din sferturile de finală ale Australian Open. Românca a fost învinsă de Serena Williams în două seturi, 6-3, 6-3. Ilie Năstase crede că înfrângerea a fost mult mai puțin clară decât sugerează scorul.

„Meciul lui Halep cu Serena Williams… A fost 6-3, 6-3, dar partida a fost mult mai strânsă decât o arată scorul. Totul s-a jucat în setul 2, când a avut minge de 4-1. Dacă ajungea în setul 3, cred că reușea să câștige meciul fizic. Greșeala a fost că nu a reușit să îi intre primul serviciu, iar Serena a forțat pe serviciul secund. Conflictul dintre soțul lui Williams și Ion Țiriac… Nu au nicio treabă meciul și cuvintele astea aruncate așa, cuvinte care nu contează”, a încheiat Năstase.