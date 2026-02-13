Atac visceral după controversa uriașă din Superliga: „100% se fac jocuri! Să se apuce de agricultură, nu are ce căuta în fotbal”

ADVERTISEMENT

FC Argeș a cedat cu 1-2 la Ploiești contra Petrolului, însă rezultatul a fost afectat de o mare greșeală a „centralului” Radu Petrescu, care a anulat un gol al oaspeților fără motiv. Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a lansat un atac nemilos la adresa arbitrului și a declarat că în Superliga „se fac jocuri”.

Cristian Gentea, atac la Radu Petrescu după Petrolul – FC Argeș 2-1

Cristian Gentea a avut o reacție extrem de dură după greșeala lui Radu Petrescu, afirmând că FC Argeș nu ar fi dorită în play-off. „Nu știu ce să zic. Nu mă pricep. Nu am văzut nimic acolo. Am făcut figurație în repriza a doua, dar am avut golul ăsta în minutul 86 și cred că eram în play-off. Nu avem nevoie de ajutor, voiam să ni se dea ce e al nostru. E o bătaie de joc, e clar că nu suntem doriți acolo.

Când deciziile astea se repetă, nu vi se pare curios? Suntem mici, suntem de la Pitești. Nu vă supărați, dar vă dați seama ce dezamăgire e în oraș, în club? Ce putem să facem? Mă gândeam că prezența noastră în play-off, sper să ajungem și mai sus în Cupă, ar fi atras sprijinul mai multor oameni de afaceri. Plus emulația cu stadionul, ne-ar fi ajutat foarte mult.

Aceste decizii se repetă și înseamnă că este un trend, FC Argeș nu are voie să fie acolo. Avem rezultat direct pozitiv și cu FCSB și cu CFR în caz de egalitate de puncte. Probabil vom termina pe locul 8, că mai jos nu ne putem duce. Sunt dezamăgit, nu mai am… Eu sunt alături de Dani Coman, el știe ce trebuie făcut. Nu m-am așteptat ca FC Argeș să reprezinte atât de puțin în fotbalul românesc. Ne bătea Petrolul cu 3-0, foarte bine, suntem proști, stăm acasă.

Radu Petrescu pe unde ne-a prins pe acolo s-a ocupat de noi. Am vorbit și cu alți arbitri mult mai buni ca Radu Petrescu, mi-au zis că le e rușine. Cu arbitri activi. Ei mi-au zis că le e rușine de ce au văzut”, a spus edilul, conform . Președintele lui FC Argeș, și .

Primarul Piteștiului acuză „jocurile” din Superliga

Edilul a afirmat mai apoi că în Superligă se fac „jocuri” prin intermediul arbitrilor, unele echipe fiind favorizate: „Am dat golul din noroc, în prima repriză nu am jucat nimic. Ok, suntem obosiți, am jucat pe acel teren la Mioveni, nu am putut să-l facem mai bun. Dacă luam bătaie pe corect, nu comenta nimeni nimic, dar cu gol în minutul 86, totul se încheie.

100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor. Acum câțiva ani m-am implicat mult mai mult, dar de când a venit Dani Coman el decide tot pe parte sportivă. Am o relație excepțională cu el, a zis și el că nu se aștepta să colaboreze așa cu mine. Dar nu mai pot acum să tac, știu prea multe. Nu se poate, e bătaie de joc”.

Cristian Gentea l-a distrus pe Radu Petrescu

Primarul Piteștiului l-a atacat în continuare pe Radu Petrescu, afirmând că acesta nu are ce căuta în fotbal. „Îmi pare rău că m-am zbătut 5 ani pentru un stadion pe care îl veți vedea în doi ani. Pentru ce, să vină niște neica nimeni să-și bată joc? Nicio problemă, obiectivul nostru era să ne salvăm de la retrogradare, dar am ajuns acolo și nu putem să ne dăm la o parte.

Radu Petrescu să se apuce de agricultură, nu are ce căuta în fotbal. Nu știți ce am discutat cu jucătorii sezonul trecut, cum au înțeles când am avut probleme financiare, ei știu că nu i-am mințit niciodată”, a afirmat acesta. .