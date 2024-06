„Atacant ca Lăcătuș!”. Fotbalistul propus de Mitică Dragomir lui Gigi Becali la FCSB: „Dă cu ambele picioare, e genial!”

Dumitru Dragomir i-a găsit lui Gigi Becali atacantul perfect pentru FCSB. Cine este fotbalistul despre care fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că va fi următorul titular din naționala României.

Dumitru Dragomir, propunere de atacant la FCSB. Ce îi recomandă lui Gigi Becali: „E senzație!”

Gigi Becali a făcut trei transferuri tari în această vară. Patronul campioanei României i-a adus pe pe și pe . Toate transferurile au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Dumitru Dragomir îi propune lui Becali și un fotbalist de viitor. Este vorba despre un atacant în vârstă de 13 de ani, care rupe plasele porților din fotbalul juvenil gorjean.

„Știu un jucător în Tg. Jiu, nepotul lui Săvulea, fostul fotbalist Săvulea. Care sparge pe toată lumea. Vârf de atac! Și în spatele vârfului. Dă și cu stângul și cu dreptul. Are 13 ani. E genial! Am vrut să-i spun lui Stoichiță, dar dacă nu e aici, am spus în emisiune.

Dacă va fi sănătos și are calitățile lui taică-su. Taică-su era sprinter de 100 de metri. Făcea sub 11 secunde suta de metri. E stil Lăcătuș. Senzație, mă! Și mai am 2-3 puști. Îi am notați pe o hârtie.

Eu mă duc la copii și juniori. Cum aduc că e vreo selecție pe undeva, imediat mă duc. Mă duc cu Cristi al meu. Vine lumea, părinții fac poze cu mine”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ”, emisiune care e LIVE PE , lunea, de la ora 13:30.

Cine a fost Ion Săvulea

Ion Săvulea, unchiul fotbalistului despre care vorbește Dumitru Dragomir, a fost antrenorul formaței Pandurii Tg. Jiu, când echipa evolua în Liga 2. Printre numele importante care i-au trecut prin mână au fost Dorian Gugu, Octavian Filip sau Vasile Nanu.

La vârsta de 13 ani a făcut parte din lotul de juniori al clubului Steaua, unde a fost coleg cu golgheterul all-time al „militarilor”, Anghel Iordănescu. A mai jucat la Dunărea Calafat, în Liga 3, iar la ASA Tg. Mureș și la Minerul Motru.

În Liga 2 a evoluat pentru Știința Bacău, iar în prima ligă a evoluat la Sportul Bacău, acolo unde i-a avut colegi pe Emeric Dembrovschi şi Aristică Ghiţă, foşti componenţi ai echipei naţionale, dar şi la Chimia Râmnicu Vâlcea.

