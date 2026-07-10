Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul

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FCSB a încheiat cantonamentul din Olanda și se pregătește de startul noului sezon competițional. Roș-albaștrii au avut două partide amicale în cantonament: 0-4 contra Royale Union Saint Gilloise și 1-0 contra Al Jazira, formație antrenată de către Cosmin Olăroiu. Fanii așteaptă în continuare transferuri, iar Mihai Stoica a lămurit situația.

Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! Mihai Stoica a oferit anunțul

Deși au plecat foarte mulți jucători în actuala perioadă de mercato, FCSB nu a adus niciun fotbalist de atac. Cum fanii sunt nemulțumiți, . Mai exact, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că un atacant care costă 1,5 milioane de euro este aproape să vină la echipă, însă se așteaptă un verdict final privind mutarea lui Denis Drăguș.

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„La ora actuală avem lansate două oferte pentru doi atacanți laterali. Vrem să aducem și un număr 9, dar trebuie să vedem care e situația cu Denis Drăguș. Gigi Becali îl vrea foarte mult pe Denis Drăguș și crede că poate să-l aducă. FCSB așteaptă să știe exact care e situația lui.

În momentul în care eu am un atacant care costă 1,5 milioane de euro și cu care pot încheia, dacă vine și Drăguș, mi se pare o cheltuială inutilă. Prefer să se supere lumea, dar nu vreau să aducem jucători de umplutură, cum am făcut anii trecuți”, a declarat Mihai Stoica, în direct la .

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FCSB a transferat un singur jucător în mercato de vară

Nu mai puțin de 10 jucători au părăsit FCSB în această vară. Deși Gigi Becali anunța o campanie importantă de achiziții, până în acest moment doar . De menționat este faptul că majoritatea fotbaliștilor temporizează în această perioadă, în speranța că vor prinde un contract mai bun, astfel că multe dintre mutări se realizează pe sume importante.