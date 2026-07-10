Sport

Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul

Un atacant ce valorează 1,5 milioane de euro este aproape de FCSB. Transferul jucătorului depinde de un aspect important, iar Gigi Becali are un cuvânt de spus în această mutare.
Iulian Stoica
10.07.2026 | 21:40
Atacant de 15 milioane de euro la FCSB De ce depinde transferul
ULTIMA ORĂ
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a încheiat cantonamentul din Olanda și se pregătește de startul noului sezon competițional. Roș-albaștrii au avut două partide amicale în cantonament: 0-4 contra Royale Union Saint Gilloise și 1-0 contra Al Jazira, formație antrenată de către Cosmin Olăroiu. Fanii așteaptă în continuare transferuri, iar Mihai Stoica a lămurit situația.

Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! Mihai Stoica a oferit anunțul

Deși au plecat foarte mulți jucători în actuala perioadă de mercato, FCSB nu a adus niciun fotbalist de atac. Cum fanii sunt nemulțumiți, Mihai Stoica a ținut să clarifice situația. Mai exact, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că un atacant care costă 1,5 milioane de euro este aproape să vină la echipă, însă se așteaptă un verdict final privind mutarea lui Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT

„La ora actuală avem lansate două oferte pentru doi atacanți laterali. Vrem să aducem și un număr 9, dar trebuie să vedem care e situația cu Denis Drăguș. Gigi Becali îl vrea foarte mult pe Denis Drăguș și crede că poate să-l aducă. FCSB așteaptă să știe exact care e situația lui.

În momentul în care eu am un atacant care costă 1,5 milioane de euro și cu care pot încheia, dacă vine și Drăguș, mi se pare o cheltuială inutilă. Prefer să se supere lumea, dar nu vreau să aducem jucători de umplutură, cum am făcut anii trecuți”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24.ro
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina

FCSB a transferat un singur jucător în mercato de vară

Nu mai puțin de 10 jucători au părăsit FCSB în această vară. Deși Gigi Becali anunța o campanie importantă de achiziții, până în acest moment doar Ronny Labonne a fost legitimat. De menționat este faptul că majoritatea fotbaliștilor temporizează în această perioadă, în speranța că vor prinde un contract mai bun, astfel că multe dintre mutări se realizează pe sume importante.

ADVERTISEMENT
Francezii sunt
Digisport.ro
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a...
Fanatik
Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a dat Aza Gabriela pe accesoriu
Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner, victorie clară cu Djokovic și va își...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Jannik Sinner, victorie clară cu Djokovic și va își va apăra titlul în fața lui Zverev
Alertă la FCSB! S-a accidentat și poate rata starul campionatului: „Am fost ghinionist”
Fanatik
Alertă la FCSB! S-a accidentat și poate rata starul campionatului: „Am fost ghinionist”
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
L-a făcut praf în direct: 'Cel mai slab de la Mondial! A făcut...
iamsport.ro
L-a făcut praf în direct: 'Cel mai slab de la Mondial! A făcut prostii cât casa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!