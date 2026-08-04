Atacant de 1,5 milioane de euro pentru Rapid: „Mult peste nivelul SuperLigii”. Ce transferuri de top mai pregătesc giuleștenii. Exclusiv

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Rapid forțează încă trei transferuri de top în această fereastră de mercato pentru a-și crește considerabil șansele în lupta pentru primele locuri din SuperLiga în acest sezon. Recent, clubul din Giulești a rezolvat două mutări, În continuare, posturile vizate sunt cele de fundaș stânga, pentru înlocuirea lui , mijlocaș, ca urmare a despărțirilor de Jakub Hromada și Tobias Christensen, și atacant, din dorința găsirii unui golgheter, jucător capabil să ducă echipa la nivelul următor.

Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor cu aducerea lui Filip Stojilkovic

Din informațiile noastre, în acest moment chestiunea cea mai aproape de a fi rezolvată este cea privitoare la noul vârf. În ultima perioadă, , dar în cele din urmă s-au oprit la varianta reprezentată de un fotbalist aflat în acest moment sub contract cu Pisa, formație din Serie B.

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Este vorba despre Filip Stojilkovic (26 de ani), atacant elvețian cu origini în Serbia, despre care a informat și Fost internațional elvețian de tineret, el a jucat în a doua parte a sezonului trecut în Serie A alături de Pisa, ulterior transferului de la Cracovia, realizat în schimbul sumei de 3 milioane de euro, dar la finalul stagiunii echipa lui a retrogradat în Serie B.

Pisa cere 1.5 milioane de euro în schimbul atacantului elvețian

Din informațiile obținute de FANATIK, Rapid este foarte aproape să ajungă la o înțelegere pentru transferul său. În primă fază, ar fi vorba despre un împrumut pentru un sezon, chestiune pentru care giuleștenii vor achita o sumă de 500.000 de euro. În contractul dintre cele două cluburi va fi stipulată și o opțiune de transfer definitiv. Această clauză va putea fi activată în vara anului viitor pentru încă un milion de euro.

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Deci un total de 1.5 milioane de euro, ceea ce ar însemna un record din acest punct de vedere de când Dan Șucu a venit la echipă și de asemenea egalarea recordului all-time de la Rapid, existent de pe vremea lui George Copos, atunci când gruparea alb-vișinie i-a adus pentru această sumă pe Juliano Spadacio și Ionuț Mazilu. Filip Stojilkovic este descris drept un atacant de top, „mult peste nivelul SuperLigii”, după cum chiar Daniel Pancu le-a spus unor apropiați. Totodată, antrenorul consideră că aducerea acestui fotbalist ar reprezenta o mare lovitură dată de echipa sa.

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Sume de transfer plătite de-a lungul timpului pentru Stojilkovic

4 00.000 de euro în 2020, de Sion către Will 1900;

în 2020, de Sion către Will 1900; 2.000.000 euro în 2023, de Darmstadt către FC Sion;

în 2023, de Darmstadt către FC Sion; 500.000 de euro în 2025, de Cracovia către Darmstadt;

în 2025, de Cracovia către Darmstadt; 3.000.000 euro în ianuarie 2026 de Pisa către Cracovia.

Ce transferuri își mai doresc cei de la Rapid

În ceea ce privește poziția de mijlocaș, cei de la Rapid îl vor pe Chec Bebel Doumbia (18 ani), un fotbalist originar din Burkina Faso legitimat în prezent la Genoa, cealaltă echipă a lui Dan Șucu. Omul de afaceri român insistă în această perioadă pe lângă antrenorul Daniele De Rossi să îl lase pe tânărul jucător să plece, dar tehnicianul susține pentru moment că urmează să se bazeze din ce în ce mai mult pe serviciile lui.

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Cât despre fundașul stânga dorit în Giulești, este vorba despre un jucător de profilul lui Borza. În prezent, există două variante de lucru în acest sens, dar niciuna dintre ele nu l-a impresionat pe Daniel Pancu. Astfel, rapidiștii au decis să continue căutările din această perspectivă.