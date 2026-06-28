Sport

Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea

Apar noi informații despre atacantul pe care conducerea lui FCSB ar fi pus ochii! Cine este atacantul de 800.000 de euro care a înscris 13 goluri sezonul precedent
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 15:47
Atacant de 800000 de euro la FCSB Cine e jucatorul care ar putea sai ia locul lui Birligea
ULTIMA ORĂ
Cine este atacantul cotat la 800.000 de euro de care FCSB ar fi interesantă. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

FCSB a făcut o singură achiziție în această perioadă de mercato, însă Gigi Becali are în plan să dea mai multe lovituri pe piața transferurilor. După ce l-a adus pe Ronny Labonne pe postul de fundaș dreapta, patronul roș-albaștrilor este în căutarea unui atacant care să fie concurență pentru Daniel Bîrligea.

FCSB ar fi pus ochii pe un atacant cu 13 goluri sezonul trecut și cu experiență vastă în Ligue 2

Principala țintă a celor de la FCSB pentru postul de atacant este Denis Drăguș, însă Mihai Stoica și Gigi Becali ar mai avea în vedere un vârf, despre care președintele Consiliului de Administrație al FCSB a spus că va costa o sumă consistentă de bani dacă se va ajunge ca acest transfer să se facă.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la digisport.ro, se pare că ar fi vorba despre Aymen Boutoutaou, atacant algerian în vârstă de 25 de ani. Acesta este cotat la 800.000 de euro conform Transfermarkt.com, iar în sezonul recent încheiat a pus umărul la promovarea celor de la Sochaux în Ligue 2, marcând 13 goluri și oferind 6 pase decisive în 37 de meciuri jucate în toate competițiile. Boutoutaou are experiență și la nivel de Ligue 2, unde a jucat aproape 100 de meciuri pentru FC Valenciennes. În tot acest timp, el a izbutit să marcheze de 12 ori pe scena secundă a fotbalului din Hexagon.

Gigi Becali s-a înțeles cu Florin Tănase! Următorii pe listă sunt Drăguș și Coman

Ca în fiecare an, Gigi Becali are planuri mari în perioada de transferuri, însă de această dată este dispus să plătească sume importante pentru jucători care deja au confirmat și care se află în floarea vârstei. Astfel, el nu va mai aduce fotbaliști în stilul lui Denis Alibec sau Dennis Politic, care au dezamăgit la FCSB, ci va ținti mult mai sus.

ADVERTISEMENT
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge...
Digi24.ro
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia

După ce s-a înțeles în privința prelungirii de contract cu Tănase, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, Gigi Becali trece la următorul pas. Patronul roș-albaștrilor pare că nu se va opri până nu-l va aduce pe unul dintre Coman sau Drăguș la echipă, neexcluzând să-i transfere chiar pe ambii: „Mâine dimineață Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de...
Digisport.ro
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Video
Fanatik
Nicolae Stanciu, pe val în China! Super reușită pentru căpitanul echipei naționale. Video
Cine este senzația feminină a Cupei Mondiale 2026. Columbianca Veronica a atras atenția...
Fanatik
Cine este senzația feminină a Cupei Mondiale 2026. Columbianca Veronica a atras atenția a milioane de telespectatori
Neluțu Varga ignoră avertismentul lui Gigi Becali și-l vrea pe Anderson Ceara la...
Fanatik
Neluțu Varga ignoră avertismentul lui Gigi Becali și-l vrea pe Anderson Ceara la CFR Cluj: „500.000 de euro!”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu...
iamsport.ro
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu îl suportă fostul atacant pe 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!