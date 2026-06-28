Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea

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FCSB a făcut o singură achiziție în această perioadă de mercato, însă Gigi Becali are în plan să dea mai multe lovituri pe piața transferurilor. După ce l-a adus pe Ronny Labonne pe postul de fundaș dreapta, patronul roș-albaștrilor este în căutarea unui atacant care să fie concurență pentru Daniel Bîrligea.

FCSB ar fi pus ochii pe un atacant cu 13 goluri sezonul trecut și cu experiență vastă în Ligue 2

Principala țintă a celor de la FCSB pentru postul de atacant este Denis Drăguș, însă Mihai Stoica și Gigi Becali ar mai avea în vedere un vârf, despre care președintele Consiliului de Administrație al FCSB a spus că va costa o sumă consistentă de bani dacă se va ajunge ca acest transfer să se facă.

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Conform celor de la se pare că ar fi vorba despre Aymen Boutoutaou, atacant algerian în vârstă de 25 de ani. Acesta este cotat la 800.000 de euro conform Transfermarkt.com, iar în sezonul recent încheiat a pus umărul la promovarea celor de la Sochaux în Ligue 2, marcând 13 goluri și oferind 6 pase decisive în 37 de meciuri jucate în toate competițiile. Boutoutaou are experiență și la nivel de Ligue 2, unde a jucat aproape 100 de meciuri pentru FC Valenciennes. În tot acest timp, el a izbutit să marcheze de 12 ori pe scena secundă a fotbalului din Hexagon.

Gigi Becali s-a înțeles cu Florin Tănase! Următorii pe listă sunt Drăguș și Coman

Ca în fiecare an, Gigi Becali are planuri mari în perioada de transferuri, însă de această dată este dispus să plătească sume importante pentru jucători care deja au confirmat și care se află în floarea vârstei. Astfel, el nu va mai aduce fotbaliști în stilul lui Denis Alibec sau Dennis Politic, care au dezamăgit la FCSB, ci va ținti mult mai sus.

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După ce informație oferită în exclusivitate de FANATIK, Gigi Becali trece la următorul pas. neexcluzând să-i transfere chiar pe ambii: „Mâine dimineață Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.